Кейн забил 52-й гол в ЛЧ – «Реалу». Рекорд у Роналду – 140

Харри Кейн забил 52-й гол в Лиге чемпионов.

Нападающий «Баварии» сравнял счет в ответном матче с «Реалом » в 1/4 финала турнира (2:3, первый тайм).

Это 52-й гол англичанина в Лиге чемпионов. Больше мячей в этом турнире забили Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (109), Карим Бензема (90), Рауль (71), Килиан Мбаппе (70), Томас Мюллер (57), Эрлинг Холанд (57) и Руд ван Нистелрой (56).