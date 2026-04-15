Кейн забил 52-й гол в ЛЧ – «Реалу». Рекорд у Роналду – 140

Харри Кейн забил 52-й гол в Лиге чемпионов.

Харри Кейн снова забил в Лиге чемпионов. 

Нападающий «Баварии» сравнял счет в ответном матче с «Реалом» в 1/4 финала турнира (2:3, первый тайм). 

Это 52-й гол англичанина в Лиге чемпионов. Больше мячей в этом турнире забили Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (109), Карим Бензема (90), Рауль (71), Килиан Мбаппе (70), Томас Мюллер (57), Эрлинг Холанд (57) и Руд ван Нистелрой (56).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
SIUUUUUUUU HALA MADRID

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⢿⣿⠛⠛⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⣴⣿⠟⠁⠀⢿⣿⠁⣿⣿⣿⠻⣿⣄⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⣠⡾⠟⠁⠀⠀⠀⢸⣿⣸⣿⣿⣿⣆⠙⢿⣷⡀⠀⠀
⣰⡿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠉⠻⣿⡀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⠿⠟⠀⠀⠻⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢿⣿⡀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣷⡀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣿⣧⠀⠀
⠀⠀⠀⢀⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣆⠀
⠀⠀⠠⢾⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣷
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Пожалуй скопирую себе , спасибо 🤗
Эх, помню Рауль был на первом месте… но 140 голов Роналду это просто пздц как сильно
Еще минимум 2 футбольной жизни ему нужно чтобы догнать Роналду)
Если бы Кейн начинал изначально в Баварии, ну или в том же МЮ условно , то был бы уже рядышком .
Но , всегда есть но 🫠
Не был бы.
Так написали, будто Кейн забил хотя бы сотый мяч
Помою, как ещё никому не известный Холанд начал колотить голы в ЛЧ за Зальцбург. Под сотку бы уже набил, наверное, если бы так и остался в Зальцбурге. За МанСити в ЛЧ он картонный.
Учитывая кол-во матчей, которое сейчас в ЛЧ, Холланд и Мбаппе подтянутся к Роналду, а может и обгонят.
Кейн машина !
Один из самых рандомных фактов из всех что я видел. Я понимаю там разница в 10 мячей, но не в 88…
Косяк от капитана передалась всей команде, а Реал красавчики, действительно короли ЛЧ, как фан Барсы должен это признать, вот такого цвета Барсе не хватает (((
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
4 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
6 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
6 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
11 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
51 минуту назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
17 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
27 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем»
31 минуту назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
41 минуту назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
