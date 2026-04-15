«Бавария» пропустила 3 гола за первый тайм впервые с октября 2024-го. Тогда команду Компани разгромила «Барселона»

«Баварии» забили три гола в первом тайме.

«Бавария» впервые за полтора сезона пропустила три мяча в первом тайме.

Команда Венсана Компани проигрывает «Реалу » после первой половины ответного матча Лиги чемпионов – 2:3. Арда Гюлер отличился на 1-й и 29-й минутах, Килиан Мбаппе – на 42-й.

В последний раз до этого дня мюнхенцы пропускали три гола до перерыва в октябре 2024 года. Тогда три раза им забила «Барселона » (итоговый счет – 1:4).

«Бавария» – «Реал». 2:3 – Мбаппе забил с паса Винисиуса, Гюлер сделал дубль! Онлайн-трансляция