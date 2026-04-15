Ямаль, Мурики, Солер – среди номинантов на приз лучшему игроку апреля в Ла Лиге

Ямаль номинирован на приз лучшему игроку месяца в Ла Лиге.

Ла Лига объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца. 

На награду по итогам апреля претендуют 5 футболистов.

Лукас БойеАлавес») – 39 минут на поле, 2 гола, 4 выигранных единоборства, точность пасов – 50%;

Ведат МурикиМальорка») – 180 минут на поле, 3 гола, 13 выигранных единоборств, точность пасов – 54,8%;

Ламин Ямаль («Барселона») – 180 минут на поле, 1 гол, 2 ассиста, 20 выигранных единоборств, точность пасов – 76,9%;

Карлос Солер («Реал Сосьедад») – 180 минут на поле, 1 ассист, 6 выигранных единоборств, точность пасов – 88,6%;

Федерико Виньяс («Реал Овьедо») – 142 минуты на поле, 3 гола, 11 выигранных единоборств, точность пасов – 66,7%. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
Статистически лучше Бойе, но вряд-ли дадут за 40 минут
Никогда не понимал, почему в Ла Лиге номинантов на лучшего игрока месяца объявляют в середине этого месяца, еще два матча ведь есть
Косовар заслужил👍
Пират Ведат заберет награду 🏴‍☠️
