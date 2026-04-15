Быстров о Соболеве: «Поле – место не для циркачей, а для футболистов. Надо держать себя в руках и биться за команду. У того же Глушенкова корона до крыши «Газпром Арены»

Быстров о Соболеве: поле – место не для циркачей, а для футболистов.

Владимир Быстров осудил поведение Александра Соболева, передразнивавшего Дугласа Аугусто в матче между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

– В первую очередь он портит не репутацию клуба, а отношение к себе. Футбольное поле – место не для циркачей, а для футболистов. Надо держать себя в руках и биться за команду.

– Можно сказать, что Соболев не показал себя как лидер в матче с «Краснодаром»?

– Да там вообще мало кто показал. В первом тайме поиграли в футбол и решили, что все сделали. У того же Глушенкова корона до крыши «Газпром Арены», тяжело, видимо, ему двигаться. Соболев начал хорошо играть – встали другие. Проблемы в команде, которая думает, что в чемпионском матче нужно играть только 45 минут, имеются, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

