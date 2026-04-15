  Быстров о Соболеве: «Поле – место не для циркачей, а для футболистов. Надо держать себя в руках и биться за команду. У того же Глушенкова корона до крыши «Газпром Арены»
Быстров о Соболеве: «Поле – место не для циркачей, а для футболистов. Надо держать себя в руках и биться за команду. У того же Глушенкова корона до крыши «Газпром Арены»

Владимир Быстров осудил поведение Александра Соболева, передразнивавшего Дугласа Аугусто в матче между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

– В первую очередь он портит не репутацию клуба, а отношение к себе. Футбольное поле – место не для циркачей, а для футболистов. Надо держать себя в руках и биться за команду.

– Можно сказать, что Соболев не показал себя как лидер в матче с «Краснодаром»?

– Да там вообще мало кто показал. В первом тайме поиграли в футбол и решили, что все сделали. У того же Глушенкова корона до крыши «Газпром Арены», тяжело, видимо, ему двигаться. Соболев начал хорошо играть – встали другие. Проблемы в команде, которая думает, что в чемпионском матче нужно играть только 45 минут, имеются, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Ну тупой он, что поделать. Не все дельфины одинаково умны.
Ответ Evgen Vynokurov
Объективности ради, у него это все на лице написано....
Ответ ТрактоПоктер
У Быстрова тоже лицо интеллектом не светится...Соболев лет через 10,тоже будет жизни учить какого нибудь футболиста)).
Именно человек, который праздновал голы, надев на себя голову обезьяны, может и должен делать такие замечания.
Иудам слова не давали.
Ну так то да, кто такой Володька мы уже узнали после завершения карьеры игрока!
Соболев - это наша версия Винисиуса, мерзкий тип с противной рожей, которого никто не любит. Только отличие в том, что Винисиус хоть играть умеет
Просто дельфин оказался цирковым!
Ну, отношение к Соболеву со стороны болельщиков известно. Так что кашу маслом не испортишь.
Володя, ты правда думаешь что все уже забыли как ты бился за команду на всех парах летя к угловому флажку... а там уже дельфинил похлеще Соболева
Одни болельщики Зенита уже полюбили Соболева, других болельщиков раздражает дельфин)
Знает как репутацию клуба улучшить, спец
Ответ Студент
У зПРФ нет репутации, при текущих покровителях оно всегда будет объектом ненависти всей страны
