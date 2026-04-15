Гол Гюлера на 35-й секунде – самый быстрый в истории «Реала» в ЛЧ

Арда Гюлер забил самый быстрый гол в истории «Реала » в Лиге чемпионов.

Полузащитник мадридцев воспользовался ошибкой Мануэля Нойера и поразил ворота «Баварии» на 35-й секунде. Турок побил рекорд Гарета Бэйла (57 секунд в 2016-м).

Если учитывать Кубок европейских чемпионов, то Гюлер повторил достижение Рафаэля Батисты Эрнандеса, известного как Фело (35 секунд в 1962-м).