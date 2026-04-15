12

Гол Гюлера на 35-й секунде – самый быстрый в истории «Реала» в ЛЧ

Арда Гюлер забил самый быстрый гол в истории «Реала» в Лиге чемпионов.

Полузащитник мадридцев воспользовался ошибкой Мануэля Нойера и поразил ворота «Баварии» на 35-й секунде. Турок побил рекорд Гарета Бэйла (57 секунд в 2016-м).

Если учитывать Кубок европейских чемпионов, то Гюлер повторил достижение Рафаэля Батисты Эрнандеса, известного как Фело (35 секунд в 1962-м).

Кто выиграет Лигу чемпионов?35833 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoАрда Гюлер
logoЛига чемпионов УЕФА
рекорды
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Крутая голевая от Нойера
Но есть нюанс
Нойер просто решил немного добавить интриги
Ответ Ебздрогыч
Нойер просто решил немного добавить интриги
Как Лунин сразу вернул положение на место )))
Ответ LYSVEGAS
Как Лунин сразу вернул положение на место )))
И вот, Нойер такой - и снова здравствуйте))
Гол имени Нойера
Пошла магия Реала, пройдут 😂
Шикарнейший четкий удар, пусть и после ошибки Нойера! Кстати, второй такой дальний удар в сезоне, могёт парень!!!💪💪
Забавно, что и самый быстрый гол Баварии в ля тоже в ворота Мадрида от Роман Маккая))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гюлер перехватил пас вышедшего из штрафной Нойера и забил в пустые ворота «Баварии» на 35-й секунде
15 апреля, 19:14Фото
«Реал» пропустил в 7 матчах подряд – это худшая серия с прошлой весны
15 апреля, 19:13
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
3 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
6 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
6 минут назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
11 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
51 минуту назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
17 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
27 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
31 минуту назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
41 минуту назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем