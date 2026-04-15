Вратарь «Сочи» Дегтев об атаках БПЛА: «Нет такого, что было страшно. Правительство делает все, чтобы мы были в безопасности. Иногда кажется, что сирена у меня в голове играет»

Дегтев о режиме ракетной опасности: сейчас во всей стране время нелегкое.

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев рассказал, как относится к режиму ракетной опасности, которую объявляют в регионе из-за атак украинских беспилотников.

«Как воспринимаю ракетные опасности в Сочи? Немного тревожно, но сейчас во всей стране время нелегкое. Мы стараемся соблюдать меры безопасности. Тревожно, но эта проблема может настигнуть каждого и в любом регионе.

Нет такого, что было страшно от этих атак. Правительство делает все, чтобы мы были в безопасности. Единственное, у нас база рядом с морем, и бывает такое, что тревога задерживает тренировки – нельзя выходить на поле. Мы соблюдаем все необходимые меры.

За последний год это стало уже привычным. Мне даже, когда сирена не работает, кажется, что она у меня в голове играет. Настолько часто она включается», – сказал Дегтев.