  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Сочи» Дегтев об атаках БПЛА: «Нет такого, что было страшно. Правительство делает все, чтобы мы были в безопасности. Иногда кажется, что сирена у меня в голове играет»
19

Дегтев о режиме ракетной опасности: сейчас во всей стране время нелегкое.

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев рассказал, как относится к режиму ракетной опасности, которую объявляют в регионе из-за атак украинских беспилотников.

«Как воспринимаю ракетные опасности в Сочи? Немного тревожно, но сейчас во всей стране время нелегкое. Мы стараемся соблюдать меры безопасности. Тревожно, но эта проблема может настигнуть каждого и в любом регионе.

Нет такого, что было страшно от этих атак. Правительство делает все, чтобы мы были в безопасности. Единственное, у нас база рядом с морем, и бывает такое, что тревога задерживает тренировки – нельзя выходить на поле. Мы соблюдаем все необходимые меры.

За последний год это стало уже привычным. Мне даже, когда сирена не работает, кажется, что она у меня в голове играет. Настолько часто она включается», – сказал Дегтев. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35832 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Политика
logoСочи
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Дегтев
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ага. На нас напасть хотели, а правительство нас защитило. Умный футболист
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
Ответ Pelerin
Дегтев от дегтярева недалеко падает
Правительство сделало всё, чтобы сирена была у тебя в голове.
Да уж, спасибо им за такое "ВСЕ"
Ответ tony
Израиль живёт в режиме повышенной опасности или боевых действий с 1948 года без перерыва и мы привыкаем потихоньку - кругом прав этот голкипер !
Спасибо нашему правительству что защищают нас и Николаю Чудотворцу тоже)
Движуху заказывали???
И он так спокойно говорит, да и ещё прихлопывает. Спасибо власти за такую спокойную жизнь. Смотрю Вести, такие успехи, не то, что показывал этот Телеграм
Чересчур много смотрит телевизор.
Правительство на другой планете живет, родной...(с))
Самое страшное к этому привыкнуть
я не знаю, кого тебе подселили в палату санитары. с реальным миром, похоже, у тебя контакта мало
Читайте новости футбола в любимой соцсети
