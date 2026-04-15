Ротен о «ПСЖ»: «Маркиньос, Пачо и Сафонов были неземными против «Ливерпуля». Непобедимых команд нет, но они очень сильны. Вчера они послали важный сигнал»
Ротен о «ПСЖ»: они очень сильны, Маркиньос, Пачо и Сафонов отлично сыграли.
Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен похвалил настрой «ПСЖ» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0, первая игра – 2:0).
«ПСЖ не непобедим, ни одна команда не непобедима, но они очень сильны, и они много достигли с приходом Луиса Энрике.
В прошлом сезоне они разгромили всех. Вчера вечером они послали важный сигнал своим настроем. Эта команда способна вместе справляться со страданиями.
Некоторые футболисты отлично играют, например, Маркиньос, Пачо и Сафонов, которые вчера были просто неземными», – заявил Ротен в программе Rothen s’enflamme.
Кто выиграет Лигу чемпионов?35824 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Неземной Сафонов ....
Неземной Сафонов ....
Матвей Лучезарный
Неземной Сафонов ....
Матвей Лучезарный
Французский Мостовой выдал базу
