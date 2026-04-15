«Реал» пропустил в 7 матчах подряд – это худшая серия с прошлой весны

«Реал» пропустил в седьмой игре подряд.

Команда Альваро Арбелоа встречается с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы открыли счет на 1-й минуте, но позволили сопернику сравнять на 6-й.

Ранее «Реалу» забили «Жирона» (1:1), «Бавария» (1:2), «Мальорка» (1:2), «Атлетико» (3:2), «Манчестер Сити» (2:1) и «Эльче» (4:1). 7 матчей подряд с пропущенными голами – худшая серия клуба с прошлой весны (9 подряд).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Главное, чтобы Винисиус улыбался, остальное, будь то голы, трофеи, - всё вторично, мусор
