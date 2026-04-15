Карпукас о задачах после ухода Баринова: «В защите понятно, в атаке – легкая импровизация. Надо смотреть свободные зоны, стараюсь открываться между линиями»

Карпукас о задачах после ухода Баринова: в защите понятно, в атаке – легкая импровизация.

Полузащитник «Локомотива » Артем Карпукас рассказал, какие задачи перед ним ставит тренерский штаб после ухода Дмитрия Баринова .

– Как изменились ваши функции на поле – чего требуют в обороне, в атаке от опорника?

– В защите задачи понятны. А по атаке, можно сказать, легкая импровизация, смотреть свободные зоны и открываться.

– Это сравнимо с тем, что было у Баринова, когда он открывался во фланг?

– Нет. Открывания разные. Стараюсь открываться между линиями. Но я люблю играть с мячом и опускаюсь чуть ниже, – сказал Карпукас.