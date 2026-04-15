Карпукас о задачах после ухода Баринова: «В защите понятно, в атаке – легкая импровизация. Надо смотреть свободные зоны, стараюсь открываться между линиями»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, какие задачи перед ним ставит тренерский штаб после ухода Дмитрия Баринова.
– Как изменились ваши функции на поле – чего требуют в обороне, в атаке от опорника?
– В защите задачи понятны. А по атаке, можно сказать, легкая импровизация, смотреть свободные зоны и открываться.
– Это сравнимо с тем, что было у Баринова, когда он открывался во фланг?
– Нет. Открывания разные. Стараюсь открываться между линиями. Но я люблю играть с мячом и опускаюсь чуть ниже, – сказал Карпукас.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
А у нас РПЛ в целом легкая импровизация!)
Карпукас продлить стоит. Но не высаченную зп. Игрок тайма. Такой же как Баринов был. Тогда только у Палыча был выбор. Тема , может только разрушать, не удара, не паса но для нашего болото это не плохо.
Почему-то уверен, что Зенит предложит хорошие деньги на Карпукаса этим летом и Локо продаст, т.к. у клуба не лучшая финансовая ситуация.
Не уверен. Его просто до этого хотели продать, альтернативы пока нет. Но для самого Карпукаса это будет очень плохо, увидим мы его через сезона 4 в пари и на этом все.
