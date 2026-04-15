Гюлер перехватил пас вышедшего из штрафной Нойера и забил в пустые ворота «Баварии» на 35-й секунде
Мюнхенская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, первый тайм). В самом начале встречи вратарь хозяев Мануэль Нойер вышел из своей штрафной площади и совершил ошибку при передаче – полузащитник гостей Арда Гюлер перехватил мяч и отправил его в пустые ворота.
Спортс'' ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Скриншоты: кадры из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
