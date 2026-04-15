«Интер» хотел бы назначить Симеоне. Миланцы готовы сменить тренера летом, если смогут убедить аргентинца (Foot Mercato)

«Интер» хотел бы назначить Симеоне главным тренером.

В «Интере » хотели бы назначить Диего Симеоне на пост главного тренера.

Как сообщает Foot Mercato, 55-летний специалист, возглавляющий «Атлетико», является главным кандидатом на эту роль в глазах руководства миланского клуба. «Нерадзурри» будут готовы сменить главного тренера летом, если смогут убедить аргентинца.

При этом отмечается, что в «Интере» слышали новости о том, что Симеоне и «Атлетико » договорились продолжить сотрудничество в следующем сезоне.

Напомним, что Диего играл за миланскую команду с 1997 по 1999 год.

«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 75 очков после 32 туров. Команду возглавляет Кристиан Киву .