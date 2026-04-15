«Интер» хотел бы назначить Симеоне. Миланцы готовы сменить тренера летом, если смогут убедить аргентинца (Foot Mercato)

«Интер» хотел бы назначить Симеоне главным тренером.

В «Интере» хотели бы назначить Диего Симеоне на пост главного тренера. 

Как сообщает Foot Mercato, 55-летний специалист, возглавляющий «Атлетико», является главным кандидатом на эту роль в глазах руководства миланского клуба. «Нерадзурри» будут готовы сменить главного тренера летом, если смогут убедить аргентинца. 

При этом отмечается, что в «Интере» слышали новости о том, что Симеоне и «Атлетико» договорились продолжить сотрудничество в следующем сезоне. 

Напомним, что Диего играл за миланскую команду с 1997 по 1999 год.

«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 75 очков после 32 туров. Команду возглавляет Кристиан Киву.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35272 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
logoЛа Лига
logoКристиан Киву
logoсерия А Италия
logoДиего Симеоне
logoИнтер
logoАтлетико
А какой смысл Симеоне уходить. Чемпионат слабее, команду перестраивать надо (одни старики), зарплату вряд ли такую же дадут
Вы точно знаете биографию Симеоне?
Чемпионат Испании слабее итальянского?)
Покури пойди
Симеоне пока не возьмет ЛЧ не уедет из Мадрида.
значит он там будет вечно
Оставляйте Киву...первый сезон и скудетто,давно ли удавалось кому-то так сразу...
Хорошо бы и Кубок Италии взять еще и сезон достойно сыгран.Про ЛЧ молчу...прошлого финала хватило уже на многие годы в памяти)
Не потянет Интер его зарплату и запросов трансферных, да и по отношению к Киву это будет, мягко говоря, не красиво.
С Киву только что переподписали контракт и увеличили ему ЗП почти в 2 раза)
Так он миллионов 25 в Атлетико получает, Интер с финансами как?
