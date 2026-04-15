«У нас нет ни единого сомнения, Ламин». Аккаунт «Барсы» процитировал слова Ямаля про возвращение клуба на его место и завоевание трофея ЛЧ

«Барса» поддержала заявление Ямаля: у нас нет ни единого сомнения.

Аккаунт «Барселоны» в соцсетях поддержал высказывание вингера Ламина Ямаля после вылета из Лиги чемпионов.

В 1/4 финала ЛЧ «Барселона » уступила «Атлетико » по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

После ответной встречи 18-летний игрок написал в своем посте: «Мы «Барса», и мы вернемся туда, где должны быть. И мы привезем его [трофей Лиги чемпионов] в Барселону».

Аккаунт каталонского клуба процитировал эти слова и добавил: «У нас нет ни единого сомнения, Ламин».

