  • «У нас нет ни единого сомнения, Ламин». Аккаунт «Барсы» процитировал слова Ямаля про возвращение клуба на его место и завоевание трофея ЛЧ
«Барса» поддержала заявление Ямаля: у нас нет ни единого сомнения.

Аккаунт «Барселоны» в соцсетях поддержал высказывание вингера Ламина Ямаля после вылета из Лиги чемпионов.

В 1/4 финала ЛЧ «Барселона» уступила «Атлетико» по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

После ответной встречи 18-летний игрок написал в своем посте: «Мы «Барса», и мы вернемся туда, где должны быть. И мы привезем его [трофей Лиги чемпионов] в Барселону».

Аккаунт каталонского клуба процитировал эти слова и добавил: «У нас нет ни единого сомнения, Ламин».

Ямаль о вылете из ЛЧ от «Атлетико»: «Мы отдали все, но этого было недостаточно. Каждая ошибка – это урок. «Барса» вернется туда, где должна быть, мужчина всегда держит слово»

Кто выиграет Лигу чемпионов?35830 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
До Месси была 1 ЛЧ не так ли?
А если не получиться, опять, главное не пытаться понять в чем твои проблемы.
Снова у них лучшие полузащитники мира, лучший игрок мира, но Реал на полуспущенных выступает лучше, чем вся эта хвалебная dream team.
Снова у них лучшие полузащитники мира, лучший игрок мира, но Реал на полуспущенных выступает лучше, чем вся эта хвалебная dream team.
Лучше? За последние 2 лет точно не лучше чем Барса
Снова у них лучшие полузащитники мира, лучший игрок мира, но Реал на полуспущенных выступает лучше, чем вся эта хвалебная dream team.
Ну как тебе "выступление" реала?
Ламин пришел что бы править!
АУФ!
Ага , траву измерить не забудьте )
