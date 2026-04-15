  • Райан Шерки: «Гвардиола – это футбол, футбол – это Гвардиола. Мы много работаем, и мне нравится постоянно учиться. Футбол похож на музыку, рисование – надо получать удовольствие»
Райан Шерки: «Гвардиола – это футбол, футбол – это Гвардиола. Мы много работаем, и мне нравится постоянно учиться. Футбол похож на музыку, рисование – надо получать удовольствие»

Райан Шерки поделился мнением о работе под руководством Пепа Гвардиолы.

«Это невероятно. Пеп – это безумие. Он любит футбол. Футбол – это он, а он – это футбол. Работать с ним хорошо, потому что каждую секунду, минуту, день мы стараемся, стараемся и стараемся, много работаем. Для меня так лучше, мне нравится постоянно учиться. Это невероятно.

Я считаю, что футбол похож на искусство. Это как музыка, как рисование. Если не получаешь от игры удовольствие, то не можешь играть лучше, показывать то, что хочешь. Когда я выхожу на поле, мне нужны только две вещи. Я хочу, чтобы дети, отец, мать забывали о жизни на 90 минут. Многие не получили того же шанса, что я, и я выхожу на поле для того, чтобы показать свой стиль и заставить людей говорить: «О боже, я на 90 минут забыл о жизни».

Проблемы исчезают. «Это стиль Райана Шерки – и только его», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью клубным медиа.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Нравится читать интервью Райана. Импонируют его мысли о футболе
Играй Райан! Играй! Твоя игра - это музыка. Это искусство!
Лично мне он Аршавина топового напоминает
Я рад, что подписали именно его в Сити! Заставляет наслаждаться игрой!
