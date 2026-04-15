  Мажич об отмене удаления Пальцева в матче с «Динамо»: «Если бы Бителло обработал мяч, это 100% была бы красная карточка. Нет контроля мяча – желтая»
16

Мажич об отмене удаления Пальцева в матче с «Динамо»: «Если бы Бителло обработал мяч, это 100% была бы красная карточка. Нет контроля мяча – желтая»

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал отмену удаления игрока «Краснодара» Валентина Пальцева в матче с «Динамо». 

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

На 41-й минуте встречи арбитр Иван Абросимов показал защитнику «быков» Пальцеву красную карточку за фол сзади на Бителло, выходившем один на один, но после просмотра повтора изменил решение и показал защитнику желтую за срыв атаки. 

– Бителло был один на один. Да он обработал этот мяч, но не было контроля мяча. Также и у судьи были сомнения, он взял паузу. Все критерии были за красную, только один против – контроль мяча. Если он обработал мяч – 100% красная карточка, нет контроля мяча – желтая. И правильное, быстрое ВАР‑вмешательство.

– То есть, прими Бителло мяч – это была бы красная карточка, в другом случае – желтая?

– Да, – сказал Мажич. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Как по мне, если бы Пальцев не сбил Бителло, то тот обработал бы мяч
Ответ Дмитрий9779
Как по мне, если бы Пальцев не сбил Бителло, то тот обработал бы мяч
именно так...просто жуть что несли в программе....
Тогда зачем Пальцев его грубо сзади сбивал если не для того, чтоб прервать выход один на один? Хотя сам Мажич и говорит что это выход один на один, заврался этот Мажич окончательно
глупость какая-то. Просто нарушай до приема мяча и будет тебе только желтая
откровенная чушь...без попытки сыграть в мяч...
Мажич - позор 💩
Милорад, тебе самому то не надоело отмазывать своих подчинённых?..
а не пора ли гнать этого героя Ф.М.Достоевского ???
такое безобразие устроил, что никто не знает чего ожидать в однотипгых моментах
Это было ясно всем адекватным во время матча.
У Мажича всё ЕСЛИ бы да КАБЫ......
