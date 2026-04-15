Мажич объяснил отмену удаления Пальцева в матче с «Динамо».

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал отмену удаления игрока «Краснодара » Валентина Пальцева в матче с «Динамо ».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На 41-й минуте встречи арбитр Иван Абросимов показал защитнику «быков» Пальцеву красную карточку за фол сзади на Бителло, выходившем один на один, но после просмотра повтора изменил решение и показал защитнику желтую за срыв атаки.

– Бителло был один на один. Да он обработал этот мяч, но не было контроля мяча. Также и у судьи были сомнения, он взял паузу. Все критерии были за красную, только один против – контроль мяча. Если он обработал мяч – 100% красная карточка, нет контроля мяча – желтая. И правильное, быстрое ВАР‑вмешательство.

– То есть, прими Бителло мяч – это была бы красная карточка, в другом случае – желтая?

– Да, – сказал Мажич.