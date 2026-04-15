  • Полоз и Джанаев вспомнили тренировки с Кириченко: «После него Левандовски не страшен. Из 10 подач на Сергеевича 9 – пам, как клюшкой. А наши нападающие 3 из 10 забили и довольны»
Полоз и Джанаев вспомнили тренировки с Кириченко: «После него Левандовски не страшен. Из 10 подач на Сергеевича 9 – пам, как клюшкой. А наши нападающие 3 из 10 забили и довольны»

Сослан Джанаев: после Кириченко Левандовски не страшен.

Экс-футболисты «Ростова» обсудили в эфире Okko тренировки с Дмитрием Кириченко, входившим в штаб команды с 2014-го по 2017-й.

– Я тебе клянусь, мы тренировали подачи с фланга, например, справа – Калач (Тимофей Калачев – Спортс”), слева – Кудряш (Федор Кудряшов – Спортс”). И у Сергеевича из десяти подач ну где-то девять – пам! Клюшкой, знаешь? Пам! Вот так. И наши нападающие – мы бьем, три забили из десяти, такие довольные, – вспомнил Дмитрий Полоз.

– Исполнительское мастерство Дмитрия Сергеевича, поверь мне, как вратарь я тебе говорю, на самом высочайшем уровне. После него мне Левандовски не страшен, – добавил Сослан Джанаев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Киря топ форвард, за все 00е надо посмотреть кто то больше в нашем Чемпионате вообще забивал. В топ-3 он железно просто

Подсмотрел, он в 00-09 - 100 забил, только в Чемпионате. Он точно лидер
Ответ Hitgoe Himgob
Киря топ форвард, за все 00е надо посмотреть кто то больше в нашем Чемпионате вообще забивал. В топ-3 он железно просто Подсмотрел, он в 00-09 - 100 забил, только в Чемпионате. Он точно лидер
Тихо - спокойно делал своё дело
Приятный игрок и мастер
Ответ Hitgoe Himgob
Киря топ форвард, за все 00е надо посмотреть кто то больше в нашем Чемпионате вообще забивал. В топ-3 он железно просто Подсмотрел, он в 00-09 - 100 забил, только в Чемпионате. Он точно лидер
Смотрю через Трансфермаркт, за этот период у Кержакова 96 голов, Кириченко - 94. Если 1999 год подтянуть, то да, там у него больше 100 получается
Джокер выходил!) хватало ему и 10, и 5 минут! Мастерюга!
Ответ Карп_Валерин
Джокер выходил!) хватало ему и 10, и 5 минут! Мастерюга!
И точки 10 лет подряд забивал, без ошибок. Уникум
Интересно где сейчас он? Помню как то он был и о главного в Ростове и вроде получалось ведь
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Интересно где сейчас он? Помню как то он был и о главного в Ростове и вроде получалось ведь
В Иваново ткачей тренерует.
