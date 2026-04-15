Полоз и Джанаев вспомнили тренировки с Кириченко: «После него Левандовски не страшен. Из 10 подач на Сергеевича 9 – пам, как клюшкой. А наши нападающие 3 из 10 забили и довольны»
Сослан Джанаев: после Кириченко Левандовски не страшен.
Экс-футболисты «Ростова» обсудили в эфире Okko тренировки с Дмитрием Кириченко, входившим в штаб команды с 2014-го по 2017-й.
– Я тебе клянусь, мы тренировали подачи с фланга, например, справа – Калач (Тимофей Калачев – Спортс”), слева – Кудряш (Федор Кудряшов – Спортс”). И у Сергеевича из десяти подач ну где-то девять – пам! Клюшкой, знаешь? Пам! Вот так. И наши нападающие – мы бьем, три забили из десяти, такие довольные, – вспомнил Дмитрий Полоз.
– Исполнительское мастерство Дмитрия Сергеевича, поверь мне, как вратарь я тебе говорю, на самом высочайшем уровне. После него мне Левандовски не страшен, – добавил Сослан Джанаев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Подсмотрел, он в 00-09 - 100 забил, только в Чемпионате. Он точно лидер
Приятный игрок и мастер