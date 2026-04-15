Полоз и Джанаев вспомнили тренировки с Кириченко: «После него Левандовски не страшен. Из 10 подач на Сергеевича 9 – пам, как клюшкой. А наши нападающие 3 из 10 забили и довольны»

Сослан Джанаев: после Кириченко Левандовски не страшен.

Экс-футболисты «Ростова » обсудили в эфире Okko тренировки с Дмитрием Кириченко , входившим в штаб команды с 2014-го по 2017-й.

– Я тебе клянусь, мы тренировали подачи с фланга, например, справа – Калач (Тимофей Калачев – Спортс”), слева – Кудряш (Федор Кудряшов – Спортс”). И у Сергеевича из десяти подач ну где-то девять – пам! Клюшкой, знаешь? Пам! Вот так. И наши нападающие – мы бьем, три забили из десяти, такие довольные, – вспомнил Дмитрий Полоз .

– Исполнительское мастерство Дмитрия Сергеевича, поверь мне, как вратарь я тебе говорю, на самом высочайшем уровне. После него мне Левандовски не страшен, – добавил Сослан Джанаев.