  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Они просто обязаны приехать. У них хорошая команда, футболисты хотят играть. Спорт должен быть вне политики»
87

Инфантино: сборная Ирана просто обязана приехать на ЧМ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026. 

«Сборная Ирана приедет, безусловно. Мы, конечно, надеемся, что к тому времени ситуация будет мирной. Это, безусловно, помогло бы.

Но Иран, конечно, должен приехать. Они должны представлять свой народ. Они прошли квалификацию, и игроки хотят играть. Я видел их две недели назад.

На самом деле у них довольно хорошая команда. Они просто обязаны приехать. Спорт должен быть вне политики», – сказал Инфантино на конференции CNBC.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Voetbal International
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoЧМ-2026
logoСборная Ирана по футболу
Политика
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спорт вне почему тогда играют Израиль США а Россия вне игры урод ты лысый
Ответ Максим Старенков
То, что он лысый урод, не связано с тем, что он шавка пропиндонская)))
Ответ Максим Старенков
Держи ,,,,,,
Когда Россию исключают спорт в политике, а как только Израиль или США необходимо исключать - спорт вне политики стал
двойные стандарты и ИнФ это лицемер
Ответ TADSCH DE
Спорт не стал вне политики, кстати.
боже, как много лицемерия в этой новости )))
удивительной циничности лицемеры, конечно, просто позорище
Но Россию мы конечно же не вернем…
Клоунада
Как этот мусор надоел. Я даже понял, почему пародийные комедии уже не выглядят такими тупыми - в них больше логики, чем во всем "серьезном" и "высокопоставленном" в этом мире
Ответ Артем Чугунов
Многие фильмы прошлого прям предсказали настоящее)
Классическая "это другое"
Ой, а Россия, Россия, она тоже вне политики??!
Ответ Ржевский
Нет😄
Так верни Россию, раз такой случай. Или что?
Ответ unreality
Комментарий скрыт
Ответ unreality
Он этого не может, справедливости ради.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей
сегодня, 22:30
У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
сегодня, 22:01
Захарян выиграл первый трофей в карьере – Кубок Испании с «Реал Сосьедад»
сегодня, 22:01
Угадаете футболистов по карточкам в Фифе?
сегодня, 22:00Тесты и игры
🏆 «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки
сегодня, 21:53
Росеньор о 0:1 от «МЮ»: «Челси» доминировал с первой минуты и до конца игры. Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота – это должно измениться»
сегодня, 21:43
Кэррик об 1:0 с «Челси»: «Очень важная победа, великолепное выступление. «МЮ» хочет быть еще выше, продолжать совершенствоваться и двигаться вперед»
сегодня, 21:36
«Челси» проиграл 4 матча подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча. Хуже было только в 1912-м – 5 поражений без голов
сегодня, 21:28
Гнабри может пропустить 3-4 месяца из-за травмы. Участие в ЧМ-2026 под вопросом (Sky Deutschland)
сегодня, 21:15
У «Челси» 6 поражений с общим счетом 2:16 и победа над «Порт Вейл» (7:0) в 7 последних матчах
сегодня, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Сосьедад» выиграл 7-й трофей в истории и первый с 2020 года
сегодня, 22:09
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лорьяну», «Лилль» и «Ницца» не забили, «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в воскресенье
сегодня, 21:01
Дасаев о том, что дом Зингера окрасили в цвета «Спартака» по случаю 104-летия клуба: «Хорошо. В Петербурге много спартаковских болельщиков, думаю»
сегодня, 20:42
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Колорадо», «Атланта» Миранчука примет «Нэшвилл»
сегодня, 20:39Live
«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Эрмосо ответил на гол Крстовича
сегодня, 20:37
Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»
сегодня, 20:35
Заур Тедеев: «Об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов. По трактовкам складывается впечатление, что мы с европейцами играем в разный футбол»
сегодня, 20:26
У Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени. Хавбек «Динамо» на коляске покидал стадион после матча с «Пари НН»
сегодня, 19:56
Шпилевский об 1:1 с «Динамо»: «Один прекрасный человек, который судил матч, усложнил нам игру. Ребята из «Пари НН» показали огромнейший характер»
сегодня, 19:45
Эстевао получил травму в матче с «МЮ». Вингера «Челси» заменили в 1-м тайме
сегодня, 19:39
Рекомендуем