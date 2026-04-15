Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Они просто обязаны приехать. У них хорошая команда, футболисты хотят играть. Спорт должен быть вне политики»
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026.
«Сборная Ирана приедет, безусловно. Мы, конечно, надеемся, что к тому времени ситуация будет мирной. Это, безусловно, помогло бы.
Но Иран, конечно, должен приехать. Они должны представлять свой народ. Они прошли квалификацию, и игроки хотят играть. Я видел их две недели назад.
На самом деле у них довольно хорошая команда. Они просто обязаны приехать. Спорт должен быть вне политики», – сказал Инфантино на конференции CNBC.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Voetbal International
двойные стандарты и ИнФ это лицемер
Клоунада