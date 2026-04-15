Арбелоа о матче с «Баварией»: «Уверены в себе, мы – «Реал Мадрид». Мы можем противостоять их стилю игры. Браим и Гюлер в старте, чтобы выиграть, я верю в Менди против Олисе»

Арбелоа о матче с «Баварией»: мы «Реал», уверены в себе и планируем победу.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящем матче с «Баварией».

Команды проведут ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов (первая игра – 2:1 в пользу мюнхенцев) в 22:00 по московскому времени.

Об ожиданиях от игры

«Я с нетерпением жду начала матча. Мы должны выйти на поле и забивать голы. Мы уверены в себе».

О том, для чего Браим и Гюлер выйдут в стартовом составе

«Выиграть матч. Мы выставляем полузащитников с отличными навыками паса, которые могут отдавать нам мяч и с помощью которых мы можем создавать опасные моменты. Мы должны опасаться их атакующих игроков, но они также должны опасаться нас. Мы также должны контратаковать, заставлять их бегать, оказывать на них давление… Это максимально сильная команда».

О прогнозе на матч

«В нем будут разные фазы. В матче с такими командами, как эта, вполне естественно ожидать разные моменты. Они не очень привыкли обороняться. Наша полузащита очень мобильна и обладает хорошими навыками паса, поэтому мы можем противостоять стилю игры «Баварии».

О противостоянию Майклу Олисе

«На этой позиции играет Менди – лучший левый защитник в мире. Я очень в него верю, несмотря на то, что он восстанавливается после травмы, он хорошо знает Олисе».

О том, что выглядит очень спокойным

«У меня отличные игроки и отличный состав, чтобы конкурировать на этом уровне. Мы – «Реал Мадрид», – сказал Арбелоа в интервью Movistar Plus +.