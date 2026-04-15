  • Арбелоа о матче с «Баварией»: «Уверены в себе, мы – «Реал Мадрид». Мы можем противостоять их стилю игры. Браим и Гюлер в старте, чтобы выиграть, я верю в Менди против Олисе»
Арбелоа о матче с «Баварией»: «Уверены в себе, мы – «Реал Мадрид». Мы можем противостоять их стилю игры. Браим и Гюлер в старте, чтобы выиграть, я верю в Менди против Олисе»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящем матче с «Баварией».

Команды проведут ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов (первая игра – 2:1 в пользу мюнхенцев) в 22:00 по московскому времени.

Об ожиданиях от игры

«Я с нетерпением жду начала матча. Мы должны выйти на поле и забивать голы. Мы уверены в себе».

О том, для чего Браим и Гюлер выйдут в стартовом составе

«Выиграть матч. Мы выставляем полузащитников с отличными навыками паса, которые могут отдавать нам мяч и с помощью которых мы можем создавать опасные моменты. Мы должны опасаться их атакующих игроков, но они также должны опасаться нас. Мы также должны контратаковать, заставлять их бегать, оказывать на них давление… Это максимально сильная команда».

О прогнозе на матч

«В нем будут разные фазы. В матче с такими командами, как эта, вполне естественно ожидать разные моменты. Они не очень привыкли обороняться. Наша полузащита очень мобильна и обладает хорошими навыками паса, поэтому мы можем противостоять стилю игры «Баварии».

О противостоянию Майклу Олисе

«На этой позиции играет Менди – лучший левый защитник в мире. Я очень в него верю, несмотря на то, что он восстанавливается после травмы, он хорошо знает Олисе».

О том, что выглядит очень спокойным

«У меня отличные игроки и отличный состав, чтобы конкурировать на этом уровне. Мы – «Реал Мадрид», – сказал Арбелоа в интервью Movistar Plus +.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Ну насчёт того, что Менди - лучший левый защитник мира - спорно. При живом-то Кагермазове
И все же Менди - лишь слабая тень Полуяхтова
Auf geht’s ihr Roten..💪
Материалы по теме
Тони Кроос: «Бавария» справляется не с каждой угрозой, неизбежно допускает ошибку. Но «Реалу» придется раскрыться в какой-то момент, а с этим часто проблемы»
15 апреля, 18:37
Перес о матче с «Баварией» после 1:2: «Я больше не нервничаю – я 25 лет в «Реале»
15 апреля, 17:38
Перес верит в камбэк «Реала» после 1:2 с «Баварией»: «За этим мы и приехали»
15 апреля, 16:16
Беллингем об ответном матче с «Баварией»: «Для «Реала» он сродни финалу, учитывая ситуацию в Ла Лиге. Все или ничего, других шансов не будет»
15 апреля, 11:16
Арбелоа о словах Компани про веру «Реала» в камбэк с «Баварией»: «Я не знаю, сколько еще команд выигрывали ЛЧ 15 раз. Ни один болельщик не говорил мне, что не верит»
14 апреля, 17:43
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
2 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
4 минуты назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
4 минуты назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
9 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
49 минут назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
15 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
25 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
29 минут назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
39 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем