Тренер «Спортинга» Боржеш о разнице в стоимости составов с «Арсеналом»: «Mercedes и Peugeot могут разогнаться до 200 км/ч, но первый в 2 раза дороже. Главное – знать дороги и короткие пути»

Тренер «Спортинга» высказался о разнице в стоимости составов с «Арсеналом».

Главный тренер «Спортинга » Руй Боржеш высказался о разнице в стоимости состава его команды и «Арсенала ».

Сегодня клубы проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре лондонцы одержали победу со счетом 1:0.

«Стоимость субъективна. Mercedes может развивать скорость 200 км/ч, Peugeot тоже. А Mercedes стоит в два раза дороже.

Главное – знать короткие пути, дороги и уметь поворачивать и вырываться вперед», – сказал Боржеш.