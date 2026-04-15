  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тренер «Спортинга» Боржеш о разнице в стоимости составов с «Арсеналом»: «Mercedes и Peugeot могут разогнаться до 200 км/ч, но первый в 2 раза дороже. Главное – знать дороги и короткие пути»
10

Тренер «Спортинга» Боржеш о разнице в стоимости составов с «Арсеналом»: «Mercedes и Peugeot могут разогнаться до 200 км/ч, но первый в 2 раза дороже. Главное – знать дороги и короткие пути»

Тренер «Спортинга» высказался о разнице в стоимости составов с «Арсеналом».

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш высказался о разнице в стоимости состава его команды и «Арсенала». 

Сегодня клубы проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре лондонцы одержали победу со счетом 1:0.

«Стоимость субъективна. Mercedes может развивать скорость 200 км/ч, Peugeot тоже. А Mercedes стоит в два раза дороже.

Главное – знать короткие пути, дороги и уметь поворачивать и вырываться вперед», – сказал Боржеш.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35828 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoРуй Боржеш
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал если и Мерседес, то какой то из старых надёжных. Типа 190ого или 124ого.
Ответ Евгений Сидоров
Арсенал если и Мерседес, то какой то из старых надёжных. Типа 190ого или 124ого.
Но точно не волчок)
Артета: но на Мерседесе разгоняться поприятнее
Спортинг молодцы хорошо играли в первом матче, а многие португальцы бы просто пересели на автобус и перекрыли Мерседесу проезд, но Спортинг готов посоревноваться в скорости
Так то я и на калине 200 давал)
На Пежо в пробке не подоминируешь
Ответ FilFil
На Пежо в пробке не подоминируешь
Даниэль с тобой не согласен (Такси 1,2,3)
Ока тоже может, если с горки
Ну у этих марок разница и в разы больше может быть, а вот как пользоваться этим, тут я согласен. Когда-то на 99ой от точки до точки делал и бмв и мерседесы))
Неважно на какой ты машине, важно кто за рулем …
Читайте новости футбола в любимой соцсети
