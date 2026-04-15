Тони Кроос: «Бавария» справляется не с каждой угрозой, неизбежно допускает ошибку. Но «Реалу» придется раскрыться в какой-то момент, а с этим часто проблемы»
Тони Кроос считает, что у «Реала» есть шансы пройти «Баварию», несмотря на поражение 1:2 в первой игре.
«Вы сами видели: «Бавария» справляется не с каждой угрозой. Она неизбежно допускает ошибку время от времени. Поставьте Вини и Мбаппе против Станишича или Лаймера – в ситуации один на один всегда можно что-то выжать. Тут и обсуждать нечего.
«Реалу» нужно будет найти еще одно-два дополнительных решения с мячом – помимо контратак. В какой-то момент [«Реалу»] придется раскрыться, включиться в игру и создавать свои собственные моменты. С этим у них часто возникали проблемы, в этом компоненте они были недостаточно хороши», – сказал экс-хавбек мадридцев в подкасте Einfach mal Luppen.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
3 комментария
Так Мадриду с первых минут по сути нужно будет открываться и это действительно чревато большими проблемами. Тем более я просто уверен, что Бавария сразу же на правах хозяев и при поддержке трибун пойдет вперед и тут нужно выдержать стартовый натиск машины Компани и желательно забить на контратаке, только тогда какие-то минимальные шансы на положительный результат будут.
Реалу не нужно что-то придумывать, игра в низком-среднем блоке, с забросами на Мбапе и все, так можно спокойно забить 2-3, моменты будут, главное немного удачи и точности от черепашки, а все другое лежит на защите, сегодня Реалу как не когда нужна слаженная игра в обороне
