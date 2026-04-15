Тони Кроос: «Бавария» справляется не с каждой угрозой, неизбежно допускает ошибку. Но «Реалу» придется раскрыться в какой-то момент, а с этим часто проблемы»

Тони Кроос: «Реалу» придется раскрыться, а с этим у него проблемы.

Тони Кроос считает, что у «Реала » есть шансы пройти «Баварию», несмотря на поражение 1:2 в первой игре.

«Вы сами видели: «Бавария » справляется не с каждой угрозой. Она неизбежно допускает ошибку время от времени. Поставьте Вини и Мбаппе против Станишича или Лаймера – в ситуации один на один всегда можно что-то выжать. Тут и обсуждать нечего.

«Реалу» нужно будет найти еще одно-два дополнительных решения с мячом – помимо контратак. В какой-то момент [«Реалу»] придется раскрыться, включиться в игру и создавать свои собственные моменты. С этим у них часто возникали проблемы, в этом компоненте они были недостаточно хороши», – сказал экс-хавбек мадридцев в подкасте Einfach mal Luppen.