  • Денисов должен был получить вторую желтую за удар в лицо Мостовому, заявил Мажич: «Чистяков не видел, как происходит этот контакт»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр ошибочно не удалил игрока «Спартака» Даниила Денисова в матче с «Зенитом». 

Москвичи обыграли петербуржцев (0:0, 7:6 пен.) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

На 57‑й минуте Денисов, получивший в первом тайме желтую карточку, попал локтем в лицо Андрею Мостовому. После столкновения игрок «Зенита» упал на газон. Арбитр Артем Чистяков не показал Денисову карточку, ограничившись устным предупреждением.

– Сложно по этому моменту сказать. Инцидент случился там, где мяч находится не в этой зоне. Пас игрока был назад, два футболиста боролись за позицию. Здесь Артем [Чистяков] не видел, как происходит этот контакт. Он видел, как игрок «Зенита» падал. Они борются за позицию, и судья дал это нарушение на ощущениях.

В этом эпизоде Денисов использовал локоть в лицо. Здесь должна быть вторая желтая карточка и удаление игрока.

– А если вспомнить эпизод между Александром Соболевым и Наилем Умяровым?

– В моменте с Денисовым никто не мог помочь Чистякову. За спиной смотрел помощник судьи, сам Чистяков был сконцентрирован на мяче. На чувствах он дал это нарушение, увидел, что Мостовой падал на газон, и только потом дал штрафной. Сложность этого момента в том, что судья пропустил эти детали. И ВАР невозможно позвать, – сказал Мажич. 

Итак, ошибки в ключевых двух матчах, а нам дальше будут рассказывать про какой-то прозенитовский судейский заговор, хотя вот такое случается
Ответ Тралл из Питера
Комментарий скрыт
Ответ kanabeos
Погоди, дружочек. Ты, если уж заговор упомянул, то и про свой цикл не забудь.
Я немного перестал следить, вы сейчас на какой стадии?
Прикольно конечно нам потом снова будут рассказывать про столетие из за дурной пенки с Махачкалой.
А две ключевые ошибки в ключевых матчах - а, что, ой ну что вы начинаете?
Ответ schwein
А что, пропущенные удаления Соболева и Вендела уже всё? Слиты петербургской общественностью в воды забвения следом за фолом Ивановича на Роше, удалением Эменике или голом Аршавина после того, как он выбил мяч из рук Плетикосы?
Ответ MR Hahn
Ты еще фолы Хагена вспомни, дядь)
По итогу, только за неделю две ошибки судей против Зенита, но хомяки будут продолжать скулить про админресурс.
Ответ mean machine/
А сколько в помощь беспризорным не пробовал считать или так должно быть?
Ответ Rash 001
Посчитай. Напиши. Обсудим
Не, ребята, в чем проблемы. В матче со Спартаком КК не дали, но ведь в матче с Краснодаром зато дали. ))
Итого за неделю админресурс Зенита:
Не выиграл у Спартака с результативной ошибкой в пользу соперника
Не выиграл у Краснодара с результативной ошибкой в пользу соперника
Ответ Groznyi2024
не братан, откровенная ложь...по трём локтям Дивеев, Кривцов, Денисов...Мажич сказал, в двух случаях это нарушение, по Дивееву нет...)
Ответ Groznyi2024
получается не только игроки, но даже админресурс плохо работает(
Что имеем. 2 ключевых ошибки (а удаление и не удаление это ключевая ошибка влияющая на результат) в двух важнейших матча для Зенита. Совпадение? Не думаю.
Ответ Проблемы Аршавина
пересмотри программу правила игры и не забудь мне отписать, по крайне мере по Дивееву...я жду твоего комментария...
Ответ </c/>
Я не смотрю эту программу. Что там за момент с Дивеевым?
Судья на чувствах (к Спартаку) свистнул нарушение и не удалил Денисова.
Ответ Проблемы Аршавина
А в том сезоне этот же судья удалил Сантоса когда у Мартинса было вне игры.
Ответ Дмитрий9779
Да тут если вспоминать начать, можно долго писать. Чего только наступ Тррмены стоит или пенальти за касание пальца, которого вообще не было
Я об этом сразу написАл...

38 минут(с добавленным) КБ играли бы в меньшинстве.
Ответ Дмитрий9779
Ну ничего. Вместо этого «Зениту» компенсировали собственной игрой в меньшинстве с «Краснодаром» :)
Местные КБ считают, что все справедливо
Ответ andrew.p
Местные кб это вообще какой-то особый вид ########## ( слово длинное и не матерное, но здесь запрещено, хотя в медсправках кб оно есть).
Странно, что признал. Я думал, опять будет порция "этодругина" как с ударом в лицо Соболеву, или второй ЖК Сантосу.
Ответ ZarvuR2020
оцени локоть Дивеева с Краснодаром в штрафной зенита...
Ответ </c/>
Когда научишься Зенит с большой буквы писать, тогда и оценю. И какая связь между Спратаком и Краснодаром?
при этом вся ленты инсты будет завалена мусором про ФК Зенит которому якобы помогают и эти же боты будут обелять белый и пушистый красноVAR
КПРФ
Ответ SMART789
поплачь
