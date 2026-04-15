Денисов должен был получить вторую желтую за удар в лицо Мостовому, заявил Мажич: «Чистяков не видел, как происходит этот контакт»

Денисов должен был получить красную в матче с «Зенитом», заявил Мажич.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр ошибочно не удалил игрока «Спартака » Даниила Денисова в матче с «Зенитом ».

Москвичи обыграли петербуржцев (0:0, 7:6 пен.) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

На 57‑й минуте Денисов, получивший в первом тайме желтую карточку, попал локтем в лицо Андрею Мостовому. После столкновения игрок «Зенита» упал на газон. Арбитр Артем Чистяков не показал Денисову карточку, ограничившись устным предупреждением.

– Сложно по этому моменту сказать. Инцидент случился там, где мяч находится не в этой зоне. Пас игрока был назад, два футболиста боролись за позицию. Здесь Артем [Чистяков] не видел, как происходит этот контакт. Он видел, как игрок «Зенита» падал. Они борются за позицию, и судья дал это нарушение на ощущениях.

В этом эпизоде Денисов использовал локоть в лицо. Здесь должна быть вторая желтая карточка и удаление игрока.

– А если вспомнить эпизод между Александром Соболевым и Наилем Умяровым?

– В моменте с Денисовым никто не мог помочь Чистякову. За спиной смотрел помощник судьи, сам Чистяков был сконцентрирован на мяче. На чувствах он дал это нарушение, увидел, что Мостовой падал на газон, и только потом дал штрафной. Сложность этого момента в том, что судья пропустил эти детали. И ВАР невозможно позвать, – сказал Мажич.