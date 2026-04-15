Впервые в истории ЛЧ у «Реала» в старте нет ни одного испанского игрока

«Реал» опубликовал состав на ответную игру Лиги чемпионов против «Баварии». 

Первый матч завершился со счетом 1:2 в пользу мюнхенцев.

Впервые в истории турнира у мадридцев с первой минуты на поле не будет ни одного испанского футболиста.

В состав попали:

вратарь: Андрей Лунин;

защита: Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнолд;

полузащита: Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем;

атака: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Браим Диас*.

* – родился в Испании, но выступает за Марокко

57 комментариев
Ждём введения лимита? )))
Ответ LYSVEGAS
Королевский указ (Испания монархия) уже подписывается!
Что испанские деды думают о лимите на легионеров?
Ответ ОттоДракула
Лимит на сарацинов/мавров!
Ответ ОттоДракула
Испанские деды особенно 1478–1834 годов, вырабатывают большие объемы электроэнергии -)
в Реале сейчас и для сборной никого нет 🤷‍♂️
Ответ Streetbor
Ну почему же. Для сборной Бразилии вполне себе есть, да и для Франции.
Ответ Streetbor
Хейсен вроде основной в сборной
Что на это скажет Познер?
Ответ Travis Henderson
Что на его родине, во Франции, такой фигни нет!
Хотя, стоп))
Ответ Travis Henderson
И что, это по-вашему, хорошо?
И не надо говорить, что вот у них вот так, поэтому и у нас так должно быть.
Есть примеры Барселоны, Атлетика Бильбао или, например, Буде-Глимта. Ну милое ж дело.
Нужно терпеть, ждать, строить поля, поднимать зп тренерам и воспитывать своих. Через 15 лет Зенит, Краснодар и Спартак вполне могут играть как Буде и Атлетик.
И вы первый будете за них болеть и гордиться.
Я видел игнор испанцев Арбелоа
Нужен лимит
Ответ Мечел70
Комментарий скрыт
Ответ Мечел70
Во первых заголовок ложный, испанец там настоящий волне есть, во вторых даже если бы не было в чем позор?
Матеу лаос закончил карьеру вот те и рекорд
Только покупают игроков, своих вырастить не могут как Барса
Ответ zahar2903
А толку от воспитанников барсы, если не ошибаюсь, уже три года в основном воспитанники играют, а ЛЧ не могут выиграть😢
Ответ zahar2903
Это вы про араухо и прочих умтити?)
