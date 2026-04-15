Впервые в истории ЛЧ у «Реала» в старте нет ни одного испанского игрока

«Реал » опубликовал состав на ответную игру Лиги чемпионов против «Баварии».

Первый матч завершился со счетом 1:2 в пользу мюнхенцев.

Впервые в истории турнира у мадридцев с первой минуты на поле не будет ни одного испанского футболиста.

В состав попали:

– вратарь : Андрей Лун ин;

– защита : Ферлан Менди, Антонио Рюдигер , Эдер Милитао , Трент Александер-Арнолд ;

– полузащита : Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем;

– атака : Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Браим Диас*.

* – родился в Испании, но выступает за Марокко