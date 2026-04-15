Впервые в истории ЛЧ у «Реала» в старте нет ни одного испанского игрока
«Реал» опубликовал состав на ответную игру Лиги чемпионов против «Баварии».
Первый матч завершился со счетом 1:2 в пользу мюнхенцев.
Впервые в истории турнира у мадридцев с первой минуты на поле не будет ни одного испанского футболиста.
В состав попали:
– вратарь: Андрей Лунин;
– защита: Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнолд;
– полузащита: Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем;
– атака: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Браим Диас*.
* – родился в Испании, но выступает за Марокко
Кто выиграет Лигу чемпионов?
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Хотя, стоп))
И не надо говорить, что вот у них вот так, поэтому и у нас так должно быть.
Есть примеры Барселоны, Атлетика Бильбао или, например, Буде-Глимта. Ну милое ж дело.
Нужно терпеть, ждать, строить поля, поднимать зп тренерам и воспитывать своих. Через 15 лет Зенит, Краснодар и Спартак вполне могут играть как Буде и Атлетик.
И вы первый будете за них болеть и гордиться.