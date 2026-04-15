Алонзо о Сафонове: «Он заслужил играть в Лиге 1, а теперь выступает в ЛЧ как Доннарумма. Если Матвей выведет «ПСЖ» в финал ЛЧ, у Шевалье не будет шансов»

Алонзо о Сафонове: если он выведет «ПСЖ» в финал ЛЧ, у Шевалье не будет шансов.

Экс-голкипер «ПСЖ» Жером Алонзо заявил, что его поражает игра вратаря парижан Матвея Сафонова .

Российский вратарь сыграл на ноль в двух четвертьфинальных мачтах Лиги чемпионов против «Ливерпуля » (2:0, 2:0).

«Он заслужил свое место в Лиге 1. Но мы задавались вопросом: сможет ли он выступать как Доннарумма в Лиге чемпионов? И именно это он и делает.

У него очень особый стиль. В верховой борьбе он рискует… Он развивался в таком стиле, у него отличные качества и не так много недостатков. Он невероятен в психологическом аспекте. Вчера в пылу момента он был так спокоен! Наличие такого вратаря делает защитников лучше.

У меня складывается впечатление, что у этого парня очень, очень мало сомнений. Если Сафонов выведет «ПСЖ» в финал [ЛЧ], никаких новых вратарей в следующем году не будет, и у Люки Шевалье не будет шансов.

Судя по тому, что он делает сейчас, он заслуживает выступать в следующем сезоне. Ситуацию с Люкой придется пересмотреть. Потому что если Сафонов сохранит такой уровень игры, то на данный момент для Шевалье в «ПСЖ» все кончено», – сказал Алонсо в эфире Rothen s’enflamme.