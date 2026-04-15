  • Алонзо о Сафонове: «Он заслужил играть в Лиге 1, а теперь выступает в ЛЧ как Доннарумма. Если Матвей выведет «ПСЖ» в финал ЛЧ, у Шевалье не будет шансов»
Экс-голкипер «ПСЖ» Жером Алонзо заявил, что его поражает игра вратаря парижан Матвея Сафонова.

Российский вратарь сыграл на ноль в двух четвертьфинальных мачтах Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0, 2:0).

«Он заслужил свое место в Лиге 1. Но мы задавались вопросом: сможет ли он выступать как Доннарумма в Лиге чемпионов? И именно это он и делает.

У него очень особый стиль. В верховой борьбе он рискует… Он развивался в таком стиле, у него отличные качества и не так много недостатков. Он невероятен в психологическом аспекте. Вчера в пылу момента он был так спокоен! Наличие такого вратаря делает защитников лучше.

У меня складывается впечатление, что у этого парня очень, очень мало сомнений. Если Сафонов выведет «ПСЖ» в финал [ЛЧ], никаких новых вратарей в следующем году не будет, и у Люки Шевалье не будет шансов.

Судя по тому, что он делает сейчас, он заслуживает выступать в следующем сезоне. Ситуацию с Люкой придется пересмотреть. Потому что если Сафонов сохранит такой уровень игры, то на данный момент для Шевалье в «ПСЖ» все кончено», – сказал Алонсо в эфире Rothen s’enflamme.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35824 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Есть же и адекватные французы👍🏻
Прямо удивил. Всё разложил по своим полочкам. Очень адекватно.
Да это везде так. Тоже самое было с Малофеевым и Чонтофальски. Сначала было отрицание: «аааа, ууууу, почему играет этот словак, а не наш Славка….» А после удачных матчей Камила разговоры утихали 🤷
Полуфинал будет очень показателен. Потащит - войдет в элиту. Будут ошибки - придется доказывать все заново.
Да уже наверное только дураку не понятно,что Шавелье летом пора искать новый клуб
Ну с Баварией будет суперсложно, как сказал бы Смолов )
Комментарий удален пользователем
Нет никаких гарантий. Да, если так и будет, то это выдающееся выступление, но в ПСЖ, как и любом европейском гранде надо доказывать в каждом матче. Если следующий сезон будет неоднозначный, его также усадят на банку, как Шевалье. Сафонов не Нойер, да и не Доннарумма, ему надо максимально собранным быть в каждом матче, даже проходном.
Матвей может не всегда отличается стабильностью , но он с детства был спокойным , поэтому воспринимает неудачи спокойно . Это самое главное для вратаря . Помню как он от Крыховяка пропустил гол нижний угол ворот .
Матвей, действуй!
