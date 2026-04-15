9

Дешам подтвердил, что Экитике выбыл до конца сезона и пропустит ЧМ-2026 из-за травмы: «Это огромный удар не только для него, но и для сборной Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Юго Экитике не сможет принять участие в чемпионате мира-2026 из-за травмы. 

Нападающего «Ливерпуля» унесли с поля на носилках из-за повреждения, полученного в матче с «ПСЖ» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (0:2, первая игра – 0:2). Сообщалось, что у него может быть разрыв ахиллова сухожилия. 

«Юго получил серьезную травму во вторник в матче с «ПСЖ». К сожалению, серьезность травмы не позволит ему завершить сезон с «Ливерпулем» и принять участие в чемпионате мира.

Юго – один из примерно десяти молодых игроков, которые дебютировали за сборную в последние месяцы. Он прекрасно вписался в коллектив, как на поле, так и за его пределами. Конечно, эта травма – огромный удар не только для него, но и для сборной Франции», – сказал Дешам. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Figaro
Жаль парня,здоровья
Только Исак вернулся - Юго выбыл надолго ( что с везением у Ливерпуля(
Только Исак вернулся - Юго выбыл надолго ( что с везением у Ливерпуля(
Объективно говоря тут Ливерпулю скорее повезло. Было бы хуже если бы они оба выбыли в одно время, они ведь по сути за одну позицию спорят.
Для ливерпуля это конечно беда. Исак никакой сейчас
Ещё обиднее ему будет если Франция станет чемпионом. Косельны вообще говорил, что в 2018 против своих болел, чтобы не было столь обидно
Ещё обиднее ему будет если Франция станет чемпионом. Косельны вообще говорил, что в 2018 против своих болел, чтобы не было столь обидно
Такова мощная сборная с высочайшим уровнем конкуренции среди напов. Бенземенко тоже не нашлось места в составе на тогдашнем ЧМ. Такая футбольная судьба...
