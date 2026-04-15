Дешам подтвердил, что Экитике выбыл до конца сезона и пропустит ЧМ-2026 из-за травмы: «Это огромный удар не только для него, но и для сборной Франции»

Дешам подтвердил, что Экитике пропустит ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Юго Экитике не сможет принять участие в чемпионате мира-2026 из-за травмы.

Нападающего «Ливерпуля » унесли с поля на носилках из-за повреждения, полученного в матче с «ПСЖ» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (0:2, первая игра – 0:2). Сообщалось , что у него может быть разрыв ахиллова сухожилия.

«Юго получил серьезную травму во вторник в матче с «ПСЖ». К сожалению, серьезность травмы не позволит ему завершить сезон с «Ливерпулем» и принять участие в чемпионате мира.

Юго – один из примерно десяти молодых игроков, которые дебютировали за сборную в последние месяцы. Он прекрасно вписался в коллектив, как на поле, так и за его пределами. Конечно, эта травма – огромный удар не только для него, но и для сборной Франции », – сказал Дешам.