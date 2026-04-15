  • Аршавин о пенальти «Спартака» в ворота «Зенита»: «Нельзя такие давать. Барко контролировал мяч, мог играть. Он знал, что такие ставят, и упал – касание Энрике не было фатальным»
Аршавин о пенальти «Спартака» в ворота «Зенита»: «Нельзя такие давать. Барко контролировал мяч, мог играть. Он знал, что такие ставят, и упал – касание Энрике не было фатальным»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре против петербуржцев.

На 40-й минуте матча 2-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 по пенальти) игрок «Зенита» Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко из «Спартака», и аргентинец упал на землю.

Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко не реализовал попытку, несильно пробив низом по центру. 

«Нельзя такие пенальти давать. Футбол нужен, чтобы кто‑то кого‑то обыграл, перехитрил, забил голы. Здесь Барко выиграл позицию, мяч у него, он спокойно может его контролировать.

То касание, которое сделал Луис Энрике не было таким фатальным, Барко мог играть дальше. Но он понимает, что за такие моменты дают пенальти, он падает и зарабатывает 11‑метровый удар», – заявил Аршавин, занимающий пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Луис Энрике ударил пальцами в лицо Барко – это фол по неосторожности»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
"То касание, которое сделал Луис Энрике не было таким фатальным, Барко мог играть дальше."
т.е. если Барко не лишился глаз или ему не сломали нос, то должен был играть дальше, а зрячий чепалах в лицо проигнорировать?))) это какой новый уровень бреда
Ответ ISEEDEADPEOPLE
Нет крови,нет нарушения.Все по Питерски.
Ответ Spartakus1984
Все же помнят фол Фернандо на Дриусси. Можно и чутка крови пустить)
А что Аршавин говорил об отмене гола Балтики в ворота Зенита?.))
Ответ Максим Кутузов
Вы не понимаете , это другое
Ответ Максим Кутузов
Комментарий скрыт
Есть правила. Это из серии: судья не стал фиксировать нарушение, чтобы не испортить дух игры.
Или меняйте правила, чтобы не возникало подобных споров, или молчите, когда решение согласно текущим правилам.
Ответ VMan
Да правила крутят как хотят, там с руками такие приколы... на ЧЕ рука Кукурельи что это было? ну над было кому-то испанцев затащить - затащили
Реал в ЛЧ? там ваще кромешный ад трактовок
и т.д.
Ответ ISEEDEADPEOPLE
А я и не говорил, что правила хороши. Многое - полная жесть. Но там, где очевидно что-то подпадает под пункт правил - должно быть выполнено. А если неочевидно, то Мажич разъяснит. :))
В данном случае было очевидно.
А когда Солари за руку дёргал устоять было невозможно?
Как же тогда Андрей Сергеевич удержался от своего едкого мнения? )
А какое касание считается фатальным, по мнению Чипса - когда со смертельным исходом ? Когда Соболев имея ЖК, зарядил локтем в лицо Умярову -ему не показали вторую ЖК и удалять на стали ... Когда Вендел ногой сознательно ударил Зобнина в живот - ему только ЖК показали, не удаляя ... где тогда были все эти Арши и Булановы, что пытаются играть в объективность ?? Вот так в игре чемпионата Зенит и выиграл тогда у Спартака : 2 пенальти в пользу питерских, и 2 ситуации когда их игроков должны были удалять но не стали
Ответ Фокс45
Справедливости ради, пенали там мы сами себе привезли. Другое дело, что если бы у Питера тонда удалили двух игроков - сомневаюсь, что они удержали бы счёт.
С другой стороны, удалили бы Денисова в кубке- не факт, что мы бы прошли дальше.
Так что речь просто о слишком перегруженных и кривых правилах, а также о низком качестве всего судейства.
Ответ Фокс45
Это другое. Пора бы уже запомнить. А еще, как некоторые болельщики Зенита говорят, "Маричаль дал соболю в Грозном когда-то, где судил Карасев" и тогда фк Зенит не получил фол, а "фол Энрике на Барко (в штрафной) слабый для назначения пенальти" 🤣
Я понял, в эти конкретные ворота нельзя, а в другие можно. Так ведь, Андрей?
Ну всё, выписан из честных правдорубов.
Ответ ZarvuR2020
Да ладно- придумали в болотах что чипсоед правдоруб, и носились с этим- по факту- такой же лицемер и нытик, как и все газовые. Но только реально умнее их основной массы.
Почему он ничего не говорит когда пенальти в пользу Зенита дают? Там вообще от дуновения ветерка падают.
Когда 8енит тащят наверх , то все судьи все правильные и правила норм , как только ворота 8енита пенальти ставят , столько нытья , даже девушки так не ноют
Я думал, что хотя бы Аршавин адекватный из зенитовской шайки, а оказалось что он обычный питерский лицемер
Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Луис Энрике ударил пальцами в лицо Барко – это фол по неосторожности»
15 апреля, 17:54
Аршавин о том, какой «Спартак» клуб: «Выбирающийся из ямы»
12 апреля, 10:58
Шалимов о матче «Зенит» – «Спартак»: «На Барко был фол, но в игре с «Локо» после удара в лицо Руденко не дали такой же 11-метровый. Незамеченное нарушение Денисова – это 2-я желтая»
10 апреля, 17:35
Лапочкин об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Никто не хочет видеть такие пенальти. Таков современный футбол, реалии. Видеоповторы говорят нам, что это фол»
9 апреля, 02:45
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
21 минуту назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 04:15
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»
сегодня, 01:35
Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей
вчера, 22:30
У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
вчера, 22:01
Захарян выиграл первый трофей в карьере – Кубок Испании с «Реал Сосьедад»
вчера, 22:01
Угадаете футболистов по карточкам в Фифе?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
6 минут назад
«Спартак» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
29 минут назад
«Шахтер» купил за 11+3 млн евро 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо. Игрок Бразилии U20 присоединится к клубу в августе
40 минут назадФото
«Верона» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 04:25
Тиагу Мендеш о работе ассистентом Симеоне: «Он думает о футболе 24 часа в сутки. Ночью нельзя выключать телефон»
сегодня, 04:15
«Эвертон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 03:58
Играл и в «Челси», и в «МЮ» – кого вспомнили помимо Лукаку?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Динамо» Махачкала – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:32
Гендиректор «Акрона»: «Рады, что свои главные рекорды Дзюба ставит в нашей майке. Он этого заслуживает»
сегодня, 02:57
МЛС. «Интер Майами» Месси победил «Колорадо», «Атланта» Миранчука проиграла «Нэшвиллу»
сегодня, 02:27
