Аршавин о пенальти «Спартака» в ворота «Зенита»: «Нельзя такие давать. Барко контролировал мяч, мог играть. Он знал, что такие ставят, и упал – касание Энрике не было фатальным»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре против петербуржцев.
На 40-й минуте матча 2-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 по пенальти) игрок «Зенита» Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко из «Спартака», и аргентинец упал на землю.
Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко не реализовал попытку, несильно пробив низом по центру.
«Нельзя такие пенальти давать. Футбол нужен, чтобы кто‑то кого‑то обыграл, перехитрил, забил голы. Здесь Барко выиграл позицию, мяч у него, он спокойно может его контролировать.
То касание, которое сделал Луис Энрике не было таким фатальным, Барко мог играть дальше. Но он понимает, что за такие моменты дают пенальти, он падает и зарабатывает 11‑метровый удар», – заявил Аршавин, занимающий пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
т.е. если Барко не лишился глаз или ему не сломали нос, то должен был играть дальше, а зрячий чепалах в лицо проигнорировать?))) это какой новый уровень бреда
Или меняйте правила, чтобы не возникало подобных споров, или молчите, когда решение согласно текущим правилам.
Реал в ЛЧ? там ваще кромешный ад трактовок
В данном случае было очевидно.
Как же тогда Андрей Сергеевич удержался от своего едкого мнения? )
С другой стороны, удалили бы Денисова в кубке- не факт, что мы бы прошли дальше.
Так что речь просто о слишком перегруженных и кривых правилах, а также о низком качестве всего судейства.