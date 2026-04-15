Десайи о Бастони: «Даже не половина Мальдини, но стабилен и умеет адаптироваться. Он может вывести «Барселону» на новый уровень – она не выигрывает ЛЧ из-за слабой обороны»

Марсель Десайи оценил возможный переход Алессандро Бастони в «Барселону».

«Он стабильный игрок, провел в «Интере» около семи сезонов и хорошо играл при всех тренерах.

Не думаю, что он топовый лидер на международном уровне, но он умеет адаптироваться к системе. Таков его потолок. Он помог «Интеру» завоевать скудетто в этом сезоне своей стабильностью и умением читать игру. Но на международном уровне виден его потолок. Там играют по другой системе.

Он смог адаптироваться к системе Гаттузо. Он играл слева. Если вы хотите сравнить его с Мальдини, то он даже не половина Мальдини. Но он такой, какой есть.

Возможно, он сможет повысить свой уровень, чтобы понять и адаптироваться к уровню «Барселоны». Им нужен сильный оборонительный футболист. Каждая линия «Барселоны» сильна, но слаба в обороне и поэтому не выигрывает Лигу чемпионов. Он может стать тем, кто привнесет стабильность и мощь в оборонительный блок и выведет «Барселону» на новый уровень. Ей определенно нужны лидеры обороны», – сказал экс-защитник сборной Франции в ходе Italian Football Podcast.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Барса в защите скорее системно слаба, чем сами защитники (основные) косячные.
Если Бастони не супер быстрый, то что он принципиально изменит в условиях, когда от самого центра поля надо сломя голову бежать назад догонять научившихся избегать офсайдов соперников...
Ага, системно слаба, поэтому и при Хави отлетали.
Иньиго Мартинес тоже не быстрый совсем, но в этой Барсе он был лучшим ЦЗ. Бастони ценят за чтение игры и игру на мяче, никому не нужен бегунок на ЦЗ типа Ван Де Вена, который туго соображает.
То, что Иньиго был лучшим, в ЛЧ никак не помогло. Пропустили много голов, допускали убойные моменты.
И это еще первый сезон с такой системой был, когда не все могли успеть приноровиться.
Сейчас уже как по нотам выбегают из глубины, минуя офсайдную линию.
И поэтому получается, что читай-не читай игру, выдерживай линию офсайда, но если прессинг где-то выше прорвали, то защитникам часто остается только бежать назад и пытаться успеть прервать прострел/удар, ну или фолить на красную если не успеваешь.
Надо в Ковтунах измерять, чтоб хотя бы больше единицы было.
Бастони игрок, который никак не подходит фликовской Барсе, максимально не то пальто.
Как знать... Такой бультерьер как Пуйоль тоже вроде бы не барсовский типаж игрока, но играл же, да еще как ИГРАЛ
Ну говоря о Бастони,точно не его это Барса будет...не заиграет,потеряется как Шкриньяр в ПСЖ.
Да и в целом взять,Итальянские игроки в Испании...неприпомнить,чтобы там кто-то на стабильно высоком уровне играл.
Это как взять англичанина с их стилем футбола и отправить в Италию,также не заиграть будет)
Плюсы Бастони свободное перемещение и игра на мяче. И это всё достигается игрой в 3 ЦЗ. В игре 1 в 1 он не силён, позицию теряет регулярно. Все успехи Интера были, когда за спиной Бастони оставался опытный ЦЗ. В этом проблема сборной Италии там нет условного Кьеллини страхующего или Ачерби.
В плане движения мяча, что Бастони лучше Мартина я не сомневаюсь, а что сильно лучше играет в обороне при расстановке в 2 ЦЗ прям очень сомнительно
Бастони классно читает игру и уж явно лучше как ЦЗ чем Мартин, который как ни крути - краëк. Барсе на ЦЗ нужны не спринтеры и не Жерары Мартины, а те кто хорошо читает игру и хорошо перехватывают мячи. И даже если он не так хорош, он всё равно будет лучше всех ЦЗ Барсы
У Бастони с защитными навыками беда. Пасует, бегает вперед отлично. Но в Барсе таких и так хватает. Не хватает тех кто защищаться умеет
Бастони хорошо читает игру, это главное требование для ЦЗ Барсы, Иньиго Мартинес чисто за счет чтения игры был лучшим ЦЗ у Флика, хотя по факту слабее Бастони как игрок
Он даже не половина Ачерби.
Мальдини в свое время должен был бы получить ЗМ,но тогда сложно было это для обороняющихся игроков,на мой взгляд он был более достоин чем Маттиас Заммер(1996г),к примеру. Паоло Мальдини-это легенда мирового футбола.
Статус Мальдини в мировом футболе неоспорим. Но в указанном 96 году он явно на него не наиграл.
Заммер был великолепен в свое время и в 96 году конкретно.
В тоже время были и более спорные ЗМ
Я не имел ввиду,что Мальдини должен был получить зм именно в 96,просто уточнил год когда его получил немец,уверен,что просто многие не знают(молодежь) Заммера.
А кто, кроме 4-5 человек в мире -- "половина Мальдини"?
Десайи, ты как сам? Всё ли у тебя хорошо?)
Бастони машина настоящая, особенно по меркам сегодняшнего футбола. Барсуки о таком защитнике могут только мечтать.
проблема Барсы в обороне не персоналии, а то во что играет Флик. защитники все время за спинами у соперников оказываются
В последний сезон при Хави Барса пропустила больше чем в прошлый сезон при Флике, если все дело в футболе Флика, то почему так вышло? Или может не нужно писать что-то без понимания ситуации?
а контекст тут роль не играет? напомнить что было в последнем сезоне Хави?
