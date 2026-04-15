Десайи о Бастони: «Даже не половина Мальдини, но стабилен и умеет адаптироваться. Он может вывести «Барселону» на новый уровень – она не выигрывает ЛЧ из-за слабой обороны»
Марсель Десайи оценил возможный переход Алессандро Бастони в «Барселону».
«Он стабильный игрок, провел в «Интере» около семи сезонов и хорошо играл при всех тренерах.
Не думаю, что он топовый лидер на международном уровне, но он умеет адаптироваться к системе. Таков его потолок. Он помог «Интеру» завоевать скудетто в этом сезоне своей стабильностью и умением читать игру. Но на международном уровне виден его потолок. Там играют по другой системе.
Он смог адаптироваться к системе Гаттузо. Он играл слева. Если вы хотите сравнить его с Мальдини, то он даже не половина Мальдини. Но он такой, какой есть.
Возможно, он сможет повысить свой уровень, чтобы понять и адаптироваться к уровню «Барселоны». Им нужен сильный оборонительный футболист. Каждая линия «Барселоны» сильна, но слаба в обороне и поэтому не выигрывает Лигу чемпионов. Он может стать тем, кто привнесет стабильность и мощь в оборонительный блок и выведет «Барселону» на новый уровень. Ей определенно нужны лидеры обороны», – сказал экс-защитник сборной Франции в ходе Italian Football Podcast.
Если Бастони не супер быстрый, то что он принципиально изменит в условиях, когда от самого центра поля надо сломя голову бежать назад догонять научившихся избегать офсайдов соперников...
Иньиго Мартинес тоже не быстрый совсем, но в этой Барсе он был лучшим ЦЗ. Бастони ценят за чтение игры и игру на мяче, никому не нужен бегунок на ЦЗ типа Ван Де Вена, который туго соображает.
И это еще первый сезон с такой системой был, когда не все могли успеть приноровиться.
Сейчас уже как по нотам выбегают из глубины, минуя офсайдную линию.
И поэтому получается, что читай-не читай игру, выдерживай линию офсайда, но если прессинг где-то выше прорвали, то защитникам часто остается только бежать назад и пытаться успеть прервать прострел/удар, ну или фолить на красную если не успеваешь.
Бастони игрок, который никак не подходит фликовской Барсе, максимально не то пальто.
Да и в целом взять,Итальянские игроки в Испании...неприпомнить,чтобы там кто-то на стабильно высоком уровне играл.
Это как взять англичанина с их стилем футбола и отправить в Италию,также не заиграть будет)
В плане движения мяча, что Бастони лучше Мартина я не сомневаюсь, а что сильно лучше играет в обороне при расстановке в 2 ЦЗ прям очень сомнительно
Заммер был великолепен в свое время и в 96 году конкретно.
В тоже время были и более спорные ЗМ
Десайи, ты как сам? Всё ли у тебя хорошо?)