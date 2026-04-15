Десайи о Бастони: «Даже не половина Мальдини, но стабилен и умеет адаптироваться. Он может вывести «Барселону» на новый уровень – она не выигрывает ЛЧ из-за слабой обороны»

Десайи о Бастони: может вывести «Барселону» на новый уровень.

«Он стабильный игрок, провел в «Интере » около семи сезонов и хорошо играл при всех тренерах.

Не думаю, что он топовый лидер на международном уровне, но он умеет адаптироваться к системе. Таков его потолок. Он помог «Интеру» завоевать скудетто в этом сезоне своей стабильностью и умением читать игру. Но на международном уровне виден его потолок. Там играют по другой системе.

Он смог адаптироваться к системе Гаттузо . Он играл слева. Если вы хотите сравнить его с Мальдини, то он даже не половина Мальдини. Но он такой, какой есть.

Возможно, он сможет повысить свой уровень, чтобы понять и адаптироваться к уровню «Барселоны». Им нужен сильный оборонительный футболист. Каждая линия «Барселоны» сильна, но слаба в обороне и поэтому не выигрывает Лигу чемпионов. Он может стать тем, кто привнесет стабильность и мощь в оборонительный блок и выведет «Барселону» на новый уровень. Ей определенно нужны лидеры обороны», – сказал экс-защитник сборной Франции в ходе Italian Football Podcast.