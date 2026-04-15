Батраков – лучший полузащитник Восточной Европы в возрасте до 23 лет за последние полгода. Кисляк – третий (CIES)

Алексей Батраков признан лучшим молодым полузащитником, выступающим в Восточной Европе, по версии CIES.

Сегодня Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших полевых игроков мира не старше 23 лет, оценив их игру за последние шесть месяцев. 

Первое место среди полузащитников Восточной Европы занял 20-летний футболист «Локомотива». Топ-10 выглядит так:

1. Алексей Батраков («Локомотив»);

2. Василие КостовЦрвена Звезда»);

3. Матвей Кисляк (ЦСКА);

4. Антони Козубаль («Лех»);

5. Лука Стойкович («Динамо» Загреб);

6. Давид Мозес («Славия»);

7. Марлон Гомес («Шахтер»);

8. Ваня Драгоевич («Партизан»);

9. Андрусв Араухо («Кривбасс»);

10. Рокас Пукштас («Хайдук»). 

Источник: CIES Footbal Observatory
Батраков уже лучший в Восточной Европе, но впереди главный челлендж — пережить отечественную экспертизу про сыроват, нестабилен,и пусть еще сезончик посидит =))
Ответ Хейтер всех Доннарум
Сезончик посидел, потом второй, потом еще, а там уже и 30 лет стукнуло. Можно потихоньку на Кипр собираться-красота.
Нет универсального решения. Для кого-то полезно раньше уехать даже тренироваться с основой условного ПСЖ полезно, а для кого-то действительно полезнее окрепнуть в месте где в него верят и играть чаще. Каждый случай индивидуален.
Жаль что Локо не может его поддержать хорошим и партнёрам, так что надеюсь уже со следующего сезона Лёха будет играть за хороший европейский клуб.
Комментарий скрыт
А Локо заляжет в болото
Жаль без примеров как оценка осуществляется
Батраков сильнее Кисляка. Во всяком случае сейчас.
Все же у них разные роли на поле, но в целом да, наверное.
в ПСЖ играет игрок из ФК Краснодар и из Рубина, почему бы не играть воспитаннику Локо?
Ну так-то Хвичу я больше считаю Локо, А Именно - Семиновским
вы достали со своим ПСЖ! Один раз не #######!
странно, а где Педро? у них на сайте у Кисляка 79,2, у идущего тут четвертым Козубаля 78,6, а у Педро 78,7 в таблице по РПЛ, но в таблице по восточной Европе его просто нет, хотя по логике должен быть 4м после Кисляка.
еще раз глянул баллы в сводной таблице по восточной Европе и сравнил с баллами по РПЛ. в их рейтинге помимо Педро не хватает как минимум Лукина, Дмитриева, Глебова и Мелехина. видимо не захотели, чтобы 7 из 10 в десятке были игроками РПЛ. или как они его составляли, я не понял вообще. бгг.
кому интересно, табличка с баллами по Восточной Европе:

1. Батраков (Локо) — 80,7
2. Костов («Црвена») — 80,3
3. Кисляк (ЦСКА) — 79,2
4. Козубаль («Лех») — 78,6
5. Стойкович («Динамо» Заг.) — 78,2
6. Мозес («Славия») — 75,6
7. Гомес («Шахтер») — 75,5
8. Драгоевич («Партизан») — 75,1
9. Араухо («Кривбасс») — 74,6
10. Пукштас («Хайдук») — 74,3

а теперь по РПЛ:

1. Батраков — 80,7
2. Кисляк — 79,2
3. Педро — 78,7
4. Лукин — 78,4
5. Дмитриев — 77,5
6. Глебов — 75,7
7. Мелехин — 75
8. Дуран — 73,5
9. Опоку Сарфо — 73,1
10. Рожков — 72,5

а если свести в одну, получаем вот так:

1. Батраков — 80,7
2. Костов («Црвена») — 80,3
3. Кисляк — 79,2
4. Педро — 78,7
5. Козубаль («Лех») — 78,6
6. Лукин — 78,4
7. Стойкович («Динамо» Заг.) — 78,2
8. Дмитриев — 77,5
9. Глебов — 75,7
10. Мозес («Славия») — 75,6

с Мелехиным я ошибся, но посмотрев, представители какой страны остаются за бортом, кажется понял, почему по Восточной Европе табличка именно такая, а не какая должна быть, бгг.
Лёха лучший, летом надо ехать!
Лёха лучший, летом надо ехать!
В поезде с проводницей?
Комментарий удален пользователем
12+8 за 23 матча - это "прилично сдал"?

Примерно то же самое пишут про Холланда, который забивает в АПЛ теперь меньше гола за игру.
Рейтинг за последние полгода октябрь-март, а там у Батракова за 11 матчей РПЛ 4 гола и 6 голевых. Что не так уж и плохо.
Такие самородки как Батраков, Кисляк, Тюкавин и Глебов появляются в российскои футболе не часто, будет очень обидно если в условиях изоляции уровень их игры может затормозить.
Тюкавин - самородок? Нападающий, который в слабой лиге не может за сезон двадцатку выбить? ))
Жаль сомнительная оценка от этого ресурса. Но в чём-то можно согласиться.
