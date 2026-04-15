Батраков – лучший полузащитник Восточной Европы в возрасте до 23 лет за последние полгода. Кисляк – третий (CIES)

Алексей Батраков признан лучшим молодым полузащитником, выступающим в Восточной Европе, по версии CIES .

Сегодня Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших полевых игроков мира не старше 23 лет , оценив их игру за последние шесть месяцев.

Первое место среди полузащитников Восточной Европы занял 20-летний футболист «Локомотива ». Топ-10 выглядит так:

1. Алексей Батраков («Локомотив»);

2. Василие Костов («Црвена Звезда »);

3. Матвей Кисляк (ЦСКА);

4. Антони Козубаль («Лех»);

5. Лука Стойкович («Динамо» Загреб);

6. Давид Мозес («Славия»);

7. Марлон Гомес («Шахтер»);

8. Ваня Драгоевич («Партизан»);

9. Андрусв Араухо («Кривбасс»);

10. Рокас Пукштас («Хайдук»).