Батраков – лучший полузащитник Восточной Европы в возрасте до 23 лет за последние полгода. Кисляк – третий (CIES)
CIES: Батраков – лучший молодой полузащитник Восточной Европы.
Алексей Батраков признан лучшим молодым полузащитником, выступающим в Восточной Европе, по версии CIES.
Сегодня Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших полевых игроков мира не старше 23 лет, оценив их игру за последние шесть месяцев.
Первое место среди полузащитников Восточной Европы занял 20-летний футболист «Локомотива». Топ-10 выглядит так:
1. Алексей Батраков («Локомотив»);
2. Василие Костов («Црвена Звезда»);
3. Матвей Кисляк (ЦСКА);
4. Антони Козубаль («Лех»);
5. Лука Стойкович («Динамо» Загреб);
6. Давид Мозес («Славия»);
7. Марлон Гомес («Шахтер»);
8. Ваня Драгоевич («Партизан»);
9. Андрусв Араухо («Кривбасс»);
10. Рокас Пукштас («Хайдук»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CIES Footbal Observatory
1. Батраков (Локо) — 80,7
2. Костов («Црвена») — 80,3
3. Кисляк (ЦСКА) — 79,2
4. Козубаль («Лех») — 78,6
5. Стойкович («Динамо» Заг.) — 78,2
6. Мозес («Славия») — 75,6
7. Гомес («Шахтер») — 75,5
8. Драгоевич («Партизан») — 75,1
9. Араухо («Кривбасс») — 74,6
10. Пукштас («Хайдук») — 74,3
а теперь по РПЛ:
1. Батраков — 80,7
2. Кисляк — 79,2
3. Педро — 78,7
4. Лукин — 78,4
5. Дмитриев — 77,5
6. Глебов — 75,7
7. Мелехин — 75
8. Дуран — 73,5
9. Опоку Сарфо — 73,1
10. Рожков — 72,5
а если свести в одну, получаем вот так:
1. Батраков — 80,7
2. Костов («Црвена») — 80,3
3. Кисляк — 79,2
4. Педро — 78,7
5. Козубаль («Лех») — 78,6
6. Лукин — 78,4
7. Стойкович («Динамо» Заг.) — 78,2
8. Дмитриев — 77,5
9. Глебов — 75,7
10. Мозес («Славия») — 75,6
с Мелехиным я ошибся, но посмотрев, представители какой страны остаются за бортом, кажется понял, почему по Восточной Европе табличка именно такая, а не какая должна быть, бгг.
