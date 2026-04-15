Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Луис Энрике ударил пальцами в лицо Барко – это фол по неосторожности»

Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом».

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич проанализировал назначение пенальти в пользу «Спартака » в игре против «Зенита » во 2-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 по пенальти).

На 40-й минуте матча Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю.

Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко не реализовал попытку, несильно пробив низом по центру.

«Луис Энрике потерял контроль мяча, между ними была дистанция. Я могу сказать, что у них был физический контакт для борьбы за позицию. После этого мяч приходит в зону Барко, можно контролировать и обработать очень просто. Луис Энрике использовал руки, они у него были внизу, ударил пальцами в лицо Барко.

Для меня это фол по неосторожности. Там, где между ними был физический контакт, я могу понять. Но между ними была разница, дистанция, также Луис Энрике видел Барко перед собой. Для меня это было правильное ВАР‑вмешательство и приглашение к монитору. Рука шла снизу вверх, не было борьбы между ними. Луис Энрике потерял позицию, хотел вернуть мяч, и его рука идет снизу вверх. Считаю, что не надо совершать такой риск», – сказал Мажич.