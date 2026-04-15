Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Луис Энрике ударил пальцами в лицо Барко – это фол по неосторожности»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич проанализировал назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре против «Зенита» во 2-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 по пенальти).
На 40-й минуте матча Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю.
Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко не реализовал попытку, несильно пробив низом по центру.
«Луис Энрике потерял контроль мяча, между ними была дистанция. Я могу сказать, что у них был физический контакт для борьбы за позицию. После этого мяч приходит в зону Барко, можно контролировать и обработать очень просто. Луис Энрике использовал руки, они у него были внизу, ударил пальцами в лицо Барко.
Для меня это фол по неосторожности. Там, где между ними был физический контакт, я могу понять. Но между ними была разница, дистанция, также Луис Энрике видел Барко перед собой. Для меня это было правильное ВАР‑вмешательство и приглашение к монитору. Рука шла снизу вверх, не было борьбы между ними. Луис Энрике потерял позицию, хотел вернуть мяч, и его рука идет снизу вверх. Считаю, что не надо совершать такой риск», – сказал Мажич.
Он коснулся пальцами, а не ударил.
Но муки там были смертельные у Барко, даже страшно было за его жизнь
Динамо - Зенит - не фол не пенальти
Зенит - Спартак - фол и пенальти
Объяснение одинаковых эпизодов у Мажича меняется также часто как настроение моей жены)
(Сарказм)
По словам Мажича, защитник «Крыльев» сделал движение с отмашкой и попал в чувствительную часть лица — в глаз. Он отметил, что это произошло случайно, но «проблема нарушившего» и правильное решение судьи — пенальти и жёлтая карточка.
Другой вопрос, что похожие нарушения он не считает фолами🤣
Семь пятниц на неделе у чувака🤣
Денисов лупит в лицо Руденко - ну это не умышленно.
Ву бьет в ухо Фассону - ну это случайно.
Луис Энрике гладит рукой по щеке Барко - ЭТО ПЕНАЛЬТИ!!!😡
Просто цирк🤡
Хорошо.
Как быть с эпизодом в матче Спартак - Локомотив, когда Ву ткнул пальцами в лицо Фассону?
Мажич был в студии по этому матчу, но этот момент вообще не обсуждал. Типа там ничего не было.
Где правда?
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал эпизод матча 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором главный арбитр Инал Танашев не назначил пенальти в ворота хозяев. В одном из моментов встречи защитник красно‑белых Даниил Денисов в штрафной площади столкнулся с полузащитником «Локомотива» Александром Руденко.