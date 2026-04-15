  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Луис Энрике ударил пальцами в лицо Барко – это фол по неосторожности»
60

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич проанализировал назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре против «Зенита» во 2-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 по пенальти). 

На 40-й минуте матча Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю.

Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко не реализовал попытку, несильно пробив низом по центру. 

«Луис Энрике потерял контроль мяча, между ними была дистанция. Я могу сказать, что у них был физический контакт для борьбы за позицию. После этого мяч приходит в зону Барко, можно контролировать и обработать очень просто. Луис Энрике использовал руки, они у него были внизу, ударил пальцами в лицо Барко.

Для меня это фол по неосторожности. Там, где между ними был физический контакт, я могу понять. Но между ними была разница, дистанция, также Луис Энрике видел Барко перед собой. Для меня это было правильное ВАР‑вмешательство и приглашение к монитору. Рука шла снизу вверх, не было борьбы между ними. Луис Энрике потерял позицию, хотел вернуть мяч, и его рука идет снизу вверх. Считаю, что не надо совершать такой риск», – сказал Мажич. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?34519 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЛуис Энрике Андре
logoЭсекиэль Барко
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoЗенит
Милорад Мажич
Артем Чистяков судья
logoМатч ТВ
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мажич о тычке ладонью в лицо Соболеву от Маричаля: «Контакт есть, но не вижу отмашки или неспортивного поведения. Нарушения нет, правильное решение судьи и ВАР»
Мажич о тычке ладонью в лицо Соболеву от Маричаля: «Контакт есть, но не вижу отмашки или неспортивного поведения. Нарушения нет, правильное решение судьи и ВАР» 🤷🤷🤷
А ещё смешная формулировка «ударил пальцами». Щелбан что ли прописал? Он коснулся пальцами, а не ударил. Но муки там были смертельные у Барко, даже страшно было за его жизнь
Пари НН - Крылья фол и пенальти
Динамо - Зенит - не фол не пенальти
Зенит - Спартак - фол и пенальти
Объяснение одинаковых эпизодов у Мажича меняется также часто как настроение моей жены)
Пари НН - Крылья фол и пенальти Динамо - Зенит - не фол не пенальти Зенит - Спартак - фол и пенальти Объяснение одинаковых эпизодов у Мажича меняется также часто как настроение моей жены)
А Денсов спартаковский тоже не фол, не пенальти? Не помню, рассматривали уже?
Пари НН - Крылья фол и пенальти Динамо - Зенит - не фол не пенальти Зенит - Спартак - фол и пенальти Объяснение одинаковых эпизодов у Мажича меняется также часто как настроение моей жены)
контакт там был, инициирован он был ЛЭ, судя по нынешним трактовкам в нашем чемпе все основания ставить пенальти были. вопрос в другом: чем этот эпизод отличается от удара Маричалем Дельфина в своей штрафной в матче с Динамо? и вот так в нашем судействе везде.
контакт там был, инициирован он был ЛЭ, судя по нынешним трактовкам в нашем чемпе все основания ставить пенальти были. вопрос в другом: чем этот эпизод отличается от удара Маричалем Дельфина в своей штрафной в матче с Динамо? и вот так в нашем судействе везде.
контакт там был, инициирован он был ЛЭ, судя по нынешним трактовкам в нашем чемпе все основания ставить пенальти были. вопрос в другом: чем этот эпизод отличается от удара Маричалем Дельфина в своей штрафной в матче с Динамо? и вот так в нашем судействе везде.
Да за 4 дня до матча Зенит-Спартак в Кубке, был матч Спартак-Локо в РПЛ, так там Ву вообще кулаком в лицо сопернику зарядил. Какие там пальцы ЛЭ. Но за удар кулаком Ву пенальти нет и ЭСК поддержал. ЭСК это помойка, которая не над качеством судейства работает, а над статистикой и собственными премиями, а Мажич просто оборотень без погон.
В марте 2026 года руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич назвал верным решение арбитра Игоря Капленкова назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 21-го тура МИР РПЛ с «Пари НН».
По словам Мажича, защитник «Крыльев» сделал движение с отмашкой и попал в чувствительную часть лица — в глаз. Он отметил, что это произошло случайно, но «проблема нарушившего» и правильное решение судьи — пенальти и жёлтая карточка.
Мазич настолько дискредитировал себя и весь судейский корпус , хотя куда еще хуже кажется , что по сути его слова уже никто всерьез не воспринимает. Но самое противное , что никто его назначение , как провал не признает , потому как пострадает репутация и у этого провала есть конкретные имена и фамилии, придеться отвечать … И все люди , кто переживает и смотрит РФПЛ должны из за этого страдать … мерзко это …
Это 100% пенка, нечего и обсуждать. Другой вопрос, что похожие нарушения он не считает фолами🤣 Семь пятниц на неделе у чувака🤣
Да ладно. Здесь нет такого явного "антисудейства", как в случаях с Краснодаром.
Здесь есть очевидная непоследовательность в интерпретации абсолютно одинаковых эпизодов. В матче с Краснодаром хотя бы признали ошибку.
Здесь есть очевидная непоследовательность в интерпретации абсолютно одинаковых эпизодов. В матче с Краснодаром хотя бы признали ошибку.
Денисов лупит в лицо Руденко - ну это не умышленно.
Ву бьет в ухо Фассону - ну это случайно.
Луис Энрике гладит рукой по щеке Барко - ЭТО ПЕНАЛЬТИ!!!😡
Просто цирк🤡
Ахахаха! Денисов лупит в лицо Руденко - ну это не умышленно. Ву бьет в ухо Фассону - ну это случайно. Луис Энрике гладит рукой по щеке Барко - ЭТО ПЕНАЛЬТИ!!!😡 Просто цирк🤡
Допустим, судьи считают, что этот тычок Луиса Энрике пальцами в лицо Барко наказуемый - пенальти.
Как быть с эпизодом в матче Спартак - Локомотив, когда Ву ткнул пальцами в лицо Фассону?
Мажич был в студии по этому матчу, но этот момент вообще не обсуждал. Типа там ничего не было.
Соболев Маричаль?? в чем отличие? Денисов Руденко?

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал эпизод матча 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором главный арбитр Инал Танашев не назначил пенальти в ворота хозяев. В одном из моментов встречи защитник красно‑белых Даниил Денисов в штрафной площади столкнулся с полузащитником «Локомотива» Александром Руденко.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
