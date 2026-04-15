Кэррик остается претендентом на пост тренера «МЮ», несмотря на поражение от «Лидса». Майклом в клубе очень довольны

Кэррик еще имеет шансы остаться в «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» все еще не прочь продолжить сотрудничество с Майклом Кэрриком.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 44-летний специалист остается претендентом на должность главного тренера команды в следующем сезоне, несмотря на поражение от «Лидса» (1:2).

«В целом «МЮ» очень доволен Кэрриком. Дело в его отношении к делу, отношениях с лидерами, с клубом. Они очень довольны.

Внутри клуба продолжаются дискуссии на тему нового тренера, потому что это часть процесса. «МЮ» с первого дня ясно дал понять Кэррику: «Показывай свой максимум, пока мы будем оценивать все доступные решения». И Кэррика это совершенно устраивает. В клубе считают, что у него все еще есть шансы остаться во главе команды», – отметил Романо.

