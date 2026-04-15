  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Кэррик остается претендентом на пост тренера «МЮ», несмотря на поражение от «Лидса». Майклом в клубе очень довольны
5

Кэррик остается претендентом на пост тренера «МЮ», несмотря на поражение от «Лидса». Майклом в клубе очень довольны

Кэррик еще имеет шансы остаться в «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» все еще не прочь продолжить сотрудничество с Майклом Кэрриком.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 44-летний специалист остается претендентом на должность главного тренера команды в следующем сезоне, несмотря на поражение от «Лидса» (1:2).

«В целом «МЮ» очень доволен Кэрриком. Дело в его отношении к делу, отношениях с лидерами, с клубом. Они очень довольны.

Внутри клуба продолжаются дискуссии на тему нового тренера, потому что это часть процесса. «МЮ» с первого дня ясно дал понять Кэррику: «Показывай свой максимум, пока мы будем оценивать все доступные решения». И Кэррика это совершенно устраивает. В клубе считают, что у него все еще есть шансы остаться во главе команды», – отметил Романо.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
logoМанчестер Юнайтед
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
Фабрицио Романо
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это будет мудрое решение.
Опять капитан-очевидность Романо, всем и так понятно что из-за одного поражения его не перестанут рассматривать как постоянного тренера, посмотрят на итоги сезона
Ну а зачем что-то выдумывать? В футболе всё давным-давно придумано: от добра добра не ищут. Лучшее - враг хорошего.
летом посмотрим
Прекрасная новость. Надо летом купить ему полузащитника бокс ту бокс, хорошего, цепкого, рекомендую Маккени из Юве, или Штиллера из Штутгарда
