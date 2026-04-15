Сержиньо о «Милане»: «Он должен играть в ЛЧ, я верю в Аллегри и игроков, все зависит от них самих. Против «Вероны» и «Ювентуса» мы увидим настоящих «россонери»

Сержиньо о «Милане»: они должны играть в ЛЧ, я верю в Аллегри и игроков.

Бывший защитник «Милана» Сержиньо высказался об игре команды в текущем сезоне.

«Россонери» занимают 3-е место в Серии А, набрав 63 очка в 32 матчах. В последней встрече миланцы разгромно проиграли «Удинезе» (0:3) с 10-го места.

«В этом сезоне команда хорошо играла против больших клубов, но испытывала трудности против команд из середины таблицы и более слабых соперников. Когда «Милану » приходится брать инициативу в свои руки и строить игру, им это дается сложнее, так было и в матче с «Пармой» (0:1).

Судьба «Милана» в их собственных руках, она зависит только от них самих. Я не смотрю на календарь, я верю, что у этой команды есть потенциал занять 2-е или 3-е место, если они вернутся к балансу и стабильности, которые позволяли им оставаться непобежденными в течение 24 матчей чемпионата. С воскресенья я надеюсь снова увидеть эту команду.

«Милан» должен играть в Лиге чемпионов, ради своей истории, ради клуба, которым он является, и ради своих болельщиков. Я оптимистичен и даже не хочу думать о том, что после последнего тура мы не попадем топ-4. Я верю в Аллегри и игроков. В матчах против «Вероны» и «Ювентуса » мы увидим настоящий «Милан». Я в этом убежден», – цитирует Сержиньо La Gazzetta dello Sport.