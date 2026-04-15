  • Педри о вылете от «Атлетико»: «Нужно извлечь урок и понять, что можно улучшить. Это должно придать сил для победы в ЛЧ в ближайшие годы. Печаль должна превратиться в радость»
28

Педри о вылете из ЛЧ: эта печаль должна превратиться в радость в будущем.

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете из Лиги чемпионов.

Каталонская команда потерпела поражение от «Атлетико» по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

«Как ни старайся и ни желай этого, дела не всегда идут так, как хочется.

Сегодня время извлечь урок из этого поражения, понять, что у нас есть и что можно улучшить. Это должно придать нам силы на будущее, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов в ближайшие годы. Мы не довольствуемся тем, чего уже добились, эта печаль должна превратиться в радость в будущем», – написал Педри

Кто выиграет Лигу чемпионов?35642 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Педри
28 комментариев
У Педри и Ямаля ещё будет возможность выиграть, не думаю что это большая трагедия, кажется даже хейтеры скулят больше из-за поражений Барселоны, чем адекватные люди:))
Ответ rigobersong
О, да мы стали на сегодня с аналогичными аватарками.) Что же касается вчерашнего матча, то вообще не трагедия считаю, не понимаю этого вселенского воя поднявшегося. Даже в нынешних реалиях, был бы Рафинья и всё могло сложиться по-другому. Хотя, не лучший матч Педри, нужно признать, для его уровня таланта, так вообще можно сказать неудачный.
Ответ kvn9
Вы только не забегайте за батарею после матча
И только попробуйте аватарки поменять
В первую очередь, я вижу что игроки Барселоны проседают ближе к 65 минуте, вчера тоже даже до удаления Гарсии, Атлетико начало давить и перевели игру на половину Барсы. Вообще такой энергозатратный футбол Барсы должно компенсироваться снижением интенсивности и подержать мяч. Но они сразу дают Педри который переводит на Ямаля. Похвально, но весь матч так играть не получится. Педри нужен опорник рядом как Льоренте, который не знает усталости, и может давать 90 мин темпа, Гави и Ольмо просели уже после часа.
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Гави хоть и не опорник , но носится все 90 минут в состоянии
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Как только начинаются травмы — всё, замен нет.
Остаётся лишь тасовать игроков по позициям и уповать на их профессионализм и универсальность.
А тут ещё и сборные любят с травмами и перегрузкой подгадить.
Не надоело уже одно и тоже муссировать каждый час
Печаль должна превратиться в радость: Ало можно заказать веселящий газ?
для начала тебе надо перестать передерживать мяч. Вчера больше всех потерь, в том числе решающая, после которой удалили партнёра по команде.
нужно убрать красные линии, и. высокий офсайд
Не вышли и не вышли . Уже ничего не поделаешь
Теперь все силы на ЛаЛигу
Уж там точно не должны упустить титул .
Понимаю ценность Иньяго после вчерашней игры!
в прошлом сезоне точно такие же слова звучали, балаболы
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
33 минуты назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»
сегодня, 01:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
8 минут назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
19 минут назад
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
41 минуту назад
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
51 минуту назадФото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
«Спартак» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:56
«Шахтер» купил за 11+3 млн евро 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо. Игрок Бразилии U20 присоединится к клубу в августе
сегодня, 04:45Фото
«Верона» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 04:25
Рекомендуем