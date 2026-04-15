Педри о вылете от «Атлетико»: «Нужно извлечь урок и понять, что можно улучшить. Это должно придать сил для победы в ЛЧ в ближайшие годы. Печаль должна превратиться в радость»

Педри о вылете из ЛЧ: эта печаль должна превратиться в радость в будущем.

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете из Лиги чемпионов.

Каталонская команда потерпела поражение от «Атлетико » по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

«Как ни старайся и ни желай этого, дела не всегда идут так, как хочется.

Сегодня время извлечь урок из этого поражения, понять, что у нас есть и что можно улучшить. Это должно придать нам силы на будущее, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов в ближайшие годы. Мы не довольствуемся тем, чего уже добились, эта печаль должна превратиться в радость в будущем», – написал Педри .