Педри о вылете от «Атлетико»: «Нужно извлечь урок и понять, что можно улучшить. Это должно придать сил для победы в ЛЧ в ближайшие годы. Печаль должна превратиться в радость»
Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете из Лиги чемпионов.
Каталонская команда потерпела поражение от «Атлетико» по сумме двух матчей (0:2, 2:1).
«Как ни старайся и ни желай этого, дела не всегда идут так, как хочется.
Сегодня время извлечь урок из этого поражения, понять, что у нас есть и что можно улучшить. Это должно придать нам силы на будущее, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов в ближайшие годы. Мы не довольствуемся тем, чего уже добились, эта печаль должна превратиться в радость в будущем», – написал Педри.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Педри
И только попробуйте аватарки поменять
Остаётся лишь тасовать игроков по позициям и уповать на их профессионализм и универсальность.
А тут ещё и сборные любят с травмами и перегрузкой подгадить.
Теперь все силы на ЛаЛигу
Уж там точно не должны упустить титул .