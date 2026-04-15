Перес о матче с «Баварией» после 1:2: «Я больше не нервничаю – я 25 лет в «Реале»

Перес о матче с «Баварией»: я больше не нервничаю, я здесь 25 лет.

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что уже не испытывает волнение перед матчами, подобными сегодняшнему.

«Мадрид » в гостях сыграет с «Баварией» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Первая игра между испанским и немецким клубами завершилась победой последнего – 2:1. Ответная встреча начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Волнуюсь ли я перед сегодняшним матчем?

Я здесь 25 лет, я больше не нервничаю», – сказал Перес.

