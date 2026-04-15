«Барселона» активизирует переговоры по Бастони после вылета из ЛЧ, чтобы договориться с «Интером» до начала ЧМ. Каталонцы хотят заплатить менее 60 млн евро без учета бонусов
«Барселона» собирается усилить защиту к новому сезону.
Diario Sport сообщает, что и спортдиректор Деку, и главный тренер Ханс-Дитер Флик убеждены, что нужно приобрести центрального защитника, и постараются решить этот вопрос до начала чемпионата мира.
Уже на этой неделе, вылетев из Лиги чемпионов, «блауграна» активизирует работу над трансфером Алессандро Бастони и надеется договориться с «Интером» к середине июня – или переключиться на другие цели.
Отмечается, что сам защитник поддержал намерение «Барселоны» обсудить сделку с его клубом, но в то же время попросил отложить переговоры, пока «нерадзурри» не оформят чемпионство. Каталонцы же хотят разобраться со всем как можно скорее.
«Барселона» надеется заплатить за Бастони менее 60 млн евро без учета бонусов или другой формы дополнительной компенсации (ею может быть, например, включение своего игрока в сделку).
- да
- Удаляться любишь?
- конечно
- Вы нас подходите