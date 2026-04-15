  «Барселона» активизирует переговоры по Бастони после вылета из ЛЧ, чтобы договориться с «Интером» до начала ЧМ. Каталонцы хотят заплатить менее 60 млн евро без учета бонусов
«Барселона» активизирует переговоры по Бастони после вылета из ЛЧ, чтобы договориться с «Интером» до начала ЧМ. Каталонцы хотят заплатить менее 60 млн евро без учета бонусов

«Барселона» хочет поскорее подписать Бастони.

«Барселона» собирается усилить защиту к новому сезону.

Diario Sport сообщает, что и спортдиректор Деку, и главный тренер Ханс-Дитер Флик убеждены, что нужно приобрести центрального защитника, и постараются решить этот вопрос до начала чемпионата мира.

Уже на этой неделе, вылетев из Лиги чемпионов, «блауграна» активизирует работу над трансфером Алессандро Бастони и надеется договориться с «Интером» к середине июня – или переключиться на другие цели.

Отмечается, что сам защитник поддержал намерение «Барселоны» обсудить сделку с его клубом, но в то же время попросил отложить переговоры, пока «нерадзурри» не оформят чемпионство. Каталонцы же хотят разобраться со всем как можно скорее.

«Барселона» надеется заплатить за Бастони менее 60 млн евро без учета бонусов или другой формы дополнительной компенсации (ею может быть, например, включение своего игрока в сделку).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Потому что любителей удалиться в важном матче много не бывает.
Ответ Александр Суряев
Потому что любителей удалиться в важном матче много не бывает.
А сколько у него удалений в важных матчах? За 2020_2026 у него 4 кк,включая игры за сборную
Ответ Александр Суряев
Потому что любителей удалиться в важном матче много не бывает.
Разрывная ;D
Так он на ЧМ всё равно не сыграет, его стоимость не поменяется.
Ответ Фран
Так он на ЧМ всё равно не сыграет, его стоимость не поменяется.
После крупных турниров цены всегда скачут вверх из-за активности на рынке. Да и в целом лучше договориться не в пику сезона, даже без турниров
- Защитник?
- да
- Удаляться любишь?
- конечно
- Вы нас подходите
Нап нужен в 1 очередь. Потом только защитник
Ответ Иван Никулин_1116720319
Нап нужен в 1 очередь. Потом только защитник
Забивать есть кому. А вот этот сезон конкретно показал, что все ключевые проигрыши из-за защиты
Ответ Иван Никулин_1116720319
Нап нужен в 1 очередь. Потом только защитник
Одно другому не должно мешать.
Достойный приёмник для Араухо и Кубарси
То есть после прошлогоднего вылета от 7 голов они ещё не поняли что им топ-защитник нужен? Бастони слишком крут, если хотят по-быстрому, то тут нужно нормальные бабки платить, а так пусть с Араухо своим играют.
Ответ Joey Ramone
То есть после прошлогоднего вылета от 7 голов они ещё не поняли что им топ-защитник нужен? Бастони слишком крут, если хотят по-быстрому, то тут нужно нормальные бабки платить, а так пусть с Араухо своим играют.
Денег не было, сейчас зарплатный фонд поднялся на 80+ млн по сравнению с летом 25-го, вот и ищут)
Лишним точно не будет, к тому же на мяче хорош.
Меньше 60 млн? Смеялся
Ответ CFCheadhunter
Меньше 60 млн? Смеялся
Это без бонусов и включения своих игроков в сделку.
Ценник на него конечно мама не горюй.... посмотрим как будут договариваться....
75 и по рукам
