«Барселона» активизирует переговоры по Бастони после вылета из ЛЧ, чтобы договориться с «Интером» до начала ЧМ. Каталонцы хотят заплатить менее 60 млн евро без учета бонусов

«Барселона» хочет поскорее подписать Бастони.

«Барселона» собирается усилить защиту к новому сезону.

Diario Sport сообщает, что и спортдиректор Деку, и главный тренер Ханс-Дитер Флик убеждены, что нужно приобрести центрального защитника, и постараются решить этот вопрос до начала чемпионата мира.

Уже на этой неделе, вылетев из Лиги чемпионов, «блауграна» активизирует работу над трансфером Алессандро Бастони и надеется договориться с «Интером » к середине июня – или переключиться на другие цели.

Отмечается, что сам защитник поддержал намерение «Барселоны» обсудить сделку с его клубом, но в то же время попросил отложить переговоры, пока «нерадзурри» не оформят чемпионство. Каталонцы же хотят разобраться со всем как можно скорее.

«Барселона » надеется заплатить за Бастони менее 60 млн евро без учета бонусов или другой формы дополнительной компенсации (ею может быть, например, включение своего игрока в сделку).