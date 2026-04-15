Гаджиев о матче с «Зенитом»: «Наводнение в Дагестане может стимулировать «Махачкалу». Задача – не просто порадовать зрителей, что важно в цирке и театре, а одержать победу»

Гаджиев о матче с «Зенитом»: наводнение в Дагестане может стимулировать нас.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом ».

Встреча 25-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье в Каспийске.

«Наводнение в Дагестане может стать объединяющим и стимулирующим фактором для махачкалинского «Динамо » в матче с «Зенитом». Надеюсь, что в воскресенье на стадион придет достаточное количество болельщиков, чья поддержка очень нужна и важна клубу.

Задача команды – это не просто порадовать зрителей, что важно в цирке и театре, а одержать победу над петербуржцами, потому что речь идет о профессиональном спорте.

Посмотрим, как будет складываться игра, ведь сопернику тоже нужно побеждать», – заявил Гаджиев.

После 24 туров РПЛ «Динамо» Махачкала с 23 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 52 балла и располагается на 2-й строчке, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.