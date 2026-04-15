  • Гаджиев о матче с «Зенитом»: «Наводнение в Дагестане может стимулировать «Махачкалу». Задача – не просто порадовать зрителей, что важно в цирке и театре, а одержать победу»
Гаджиев о матче с «Зенитом»: «Наводнение в Дагестане может стимулировать «Махачкалу». Задача – не просто порадовать зрителей, что важно в цирке и театре, а одержать победу»

Гаджиев о матче с «Зенитом»: наводнение в Дагестане может стимулировать нас.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

Встреча 25-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье в Каспийске.

«Наводнение в Дагестане может стать объединяющим и стимулирующим фактором для махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом». Надеюсь, что в воскресенье на стадион придет достаточное количество болельщиков, чья поддержка очень нужна и важна клубу.

Задача команды – это не просто порадовать зрителей, что важно в цирке и театре, а одержать победу над петербуржцами, потому что речь идет о профессиональном спорте.

Посмотрим, как будет складываться игра, ведь сопернику тоже нужно побеждать», – заявил Гаджиев.

После 24 туров РПЛ «Динамо» Махачкала с 23 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 52 балла и располагается на 2-й строчке, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Ну футбол, если честно, недалеко ушел от цирка и театра. Особенно на Кавказе
Ну футбол, если честно, недалеко ушел от цирка и театра. Особенно на Кавказе
Я бы сказал особенно в целом в России
главное, чтобы у арбитров не было задачи «исправить ошибку» в кубке, а так посмотрим. выезд непростой в любом случае будет, надеюсь на крупную победу.
главное, чтобы у арбитров не было задачи «исправить ошибку» в кубке, а так посмотрим. выезд непростой в любом случае будет, надеюсь на крупную победу.
Да, Питерское чемпионство это цирк, бразильский Зенит явно не тянет на чемпиона по игре.,.
Да, Питерское чемпионство это цирк, бразильский Зенит явно не тянет на чемпиона по игре.,.
а кто тянет? колумбийский Краснодар?
Кажись Гаджиев ждал провала Евсеева,не дождавшись начал задирать планку
Кажись Гаджиев ждал провала Евсеева,не дождавшись начал задирать планку
Подсознательно так и есть!
Краснодару надо пользоваться моментом и Балтику обыгрывать ,не такая она хорошая ,скидывать их ниже по таблице, задержались они на вверху ,зенит на 90%на ничью сыграет ,одно очко им за глаза,как раз поддержат динамо их сейчас всё поддерживают, на ничьи играют ,можно было игру и в Питере провести и зениту проиграть ,это вообще будет здорово 👍, зенит в этом специ ,проигрывать командам хуже себя.
Цирк действительно был когда Махачкала продавала своих лучших игроков!
Ничья будет, жалеют динамо ,одни ничьи у них идут.
