«Не делайте из Сафонова монстра: он классно играет за «ПСЖ», а в сборной пропускает от Никарагуа. Вы, журналисты, его портите, не надо этого делать». Кавазашвили о вратаре

Бывший вратарь «Спаратака» Анзор Кавазашвили высказался об игре Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

Российский голкипер «ПСЖ» не пропустил ни одного гола в двух матчах против «Ливерпуля» в 1/4 финала турнира (2:0, 2:0).

«Я очень рад за Матвея, что он прошел в полуфинал Лиги чемпионов. Когда вы, журналисты, захваливаете Сафонова, это отрицательно сказывается на нем. Не надо так много уделять внимания. Просто приятно, что российский вратарь находится в классной команде, которая выигрывает трофеи.

Не делайте из Сафонова монстра, потому что он так классно играет за «ПСЖ», а приезжая в Россию пропускает от Никарагуа. Вы его портите, не надо этого делать. Просто фиксируйте, что российский вратарь, находясь в лучшей команде Европы, приносит им достойную славу за счет замечательной отечественной школы. А так, очень уж много вы его хвалите», – сказал Кавазашвили.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Да он просто не воспринимает эти матчи как что-то серьёзное, так, типо тренировка какая-то, поэтому и ошибки такие в сборной
В Псж тренировки посильнее будут, чем матчи сборной
Любой вратарь пропускал такой гол, как от Никарагуа. И не раз. И похлеще ещё пропускали. Смысл это вспоминать? Матвей тащит в важных матчах, это ценно
https://youtu.be/WRH8Qw7r_kc?si=BSl0oPnDm-fuh9VJ
Ушел мяч или нет, вопрос десятый, но обращу внимание на поведение вратаря сборной СССР. Как он профессионально до последнего момента не выключался из игры, был полностью сконцентрирован на ней, настоящий вратарь. Ведь свистка судьи не было, значит, играю до конца.
Это тебе не от Никарагуа пускать
Есть ощущение, что Матвей в ПСЖ будет продолжать прогрессировать.
Единственная причина по которой кто-то помнит про Анзора этт вот эти журналисты
Видал он просто Никарагуа)))
