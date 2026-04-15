«Не делайте из Сафонова монстра: он классно играет за «ПСЖ», а в сборной пропускает от Никарагуа. Вы, журналисты, его портите, не надо этого делать». Кавазашвили о вратаре

Кавазашвили: журналисты портят Сафонова, когда сильно его хвалят.

Бывший вратарь «Спаратака» Анзор Кавазашвили высказался об игре Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

Российский голкипер «ПСЖ » не пропустил ни одного гола в двух матчах против «Ливерпуля» в 1/4 финала турнира (2:0, 2:0).

«Я очень рад за Матвея, что он прошел в полуфинал Лиги чемпионов. Когда вы, журналисты, захваливаете Сафонова, это отрицательно сказывается на нем. Не надо так много уделять внимания. Просто приятно, что российский вратарь находится в классной команде, которая выигрывает трофеи.

Не делайте из Сафонова монстра, потому что он так классно играет за «ПСЖ», а приезжая в Россию пропускает от Никарагуа. Вы его портите, не надо этого делать. Просто фиксируйте, что российский вратарь, находясь в лучшей команде Европы, приносит им достойную славу за счет замечательной отечественной школы. А так, очень уж много вы его хвалите», – сказал Кавазашвили.