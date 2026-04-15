  • Александр Бубнов: «Что у нас делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса»
Александр Бубнов: «Что у нас делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса»

Александр Бубнов не видит ничего плохого в том, что граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана не считаются легионерами в Мир РПЛ.

– Я считаю, что вообще из постсоветского пространства, всех республик, которые были, можно было бы считать их не легионерами. И, на мой взгляд, это было бы правильно.

– Вообще все?

– Все.

– Даже прибалтийские все?

– А что у нас здесь делает прибалт Карпин?

– У него русский паспорт есть.

– И эстонский еще есть.

– Ну и испанский есть.

– Ну да. Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса, – сказал бывший защитник сборной СССР.

Бубнов поставил Карпина выше Слуцкого и Талалаева, а Андрея ниже Леонида: «Как это ни парадоксально»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Забавно так. Когда он на поле разрывал - он был русским. А тут неожиданно прибалтом стал.
Ты текст точно прочитал или только заголовок?
Когда французам забивал за сборную не был прибалтом
Защитник Бубнов с Карпиным играли вместе в Спартаке. И Бубнов ассистировал Валере при голевых атаках. Когда Карпин при Федуне тренировал Спартак они были серебряными в чемпионате России. Карпин хорошо тренировал Ростов. Единственно плохо ,это не пошло в Динамо. Но беда,что был травмирован Тюкавин,и без него Динамо играло плохо. И сейчас проиграли бы всем и при Гусеве,но Тюкавин один делает результат. К слову , Динамо неплохо играли только с чехом тренером. У других никогда не получалось
А как же Динамо при Шварце?!🤨 ещё кстати при Черчесове в лиге Европы дошли до 1/8.
И да, Валера тот еще физрук.
Карпин такой же прибалт как Бубнов культуровед. Пару километров от границы РСФСР в ЭССР родился и всё, прибалт. Между прочим одна страна была единая! Ещё пусть Черевченко таджиком назовёт.
По футбольному гражданству Черевченко и есть таджик. А Рахимов - русский))
Этому человеку не надо задавать вопросы! Он давно уже не в себе! )
Нобель вчера угарал, когда Бубнов про прибалта сказал
да дед и сам угорал. я хз, чего тут уже ущемляться начали.
Он правильно сказал, и динамо опустил ниже некуда. Карпин не тренер а физрук.
Карпин плох, но не потому что прибалт)
Заголовок и текст имеют разный смысл
Бубнов отрабатывает свой контракт на сто процентов🤣🤣🤣
Депутаты что тут делают , они все тут на вахте , в загнувшемся западе за такие деньги работать нужно
Карпин родом из города,где до сих пор более 80% населения - это этнические русские.
