Александр Бубнов: «Что у нас делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса»

Александр Бубнов: что у нас делает прибалт Карпин?.

Александр Бубнов не видит ничего плохого в том, что граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана не считаются легионерами в Мир РПЛ .

– Я считаю, что вообще из постсоветского пространства, всех республик, которые были, можно было бы считать их не легионерами. И, на мой взгляд, это было бы правильно.

– Вообще все?

– Все.

– Даже прибалтийские все?

– А что у нас здесь делает прибалт Карпин?

– У него русский паспорт есть.

– И эстонский еще есть.

– Ну и испанский есть.

– Ну да. Что он здесь забыл? «Динамо » опустил ниже плинтуса, – сказал бывший защитник сборной СССР.

