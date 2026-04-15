Александр Бубнов: «Что у нас делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса»
Александр Бубнов не видит ничего плохого в том, что граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана не считаются легионерами в Мир РПЛ.
– Я считаю, что вообще из постсоветского пространства, всех республик, которые были, можно было бы считать их не легионерами. И, на мой взгляд, это было бы правильно.
– Вообще все?
– Все.
– Даже прибалтийские все?
– А что у нас здесь делает прибалт Карпин?
– У него русский паспорт есть.
– И эстонский еще есть.
– Ну и испанский есть.
– Ну да. Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса, – сказал бывший защитник сборной СССР.
Бубнов поставил Карпина выше Слуцкого и Талалаева, а Андрея ниже Леонида: «Как это ни парадоксально»
Кто выиграет Лигу чемпионов?35825 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И да, Валера тот еще физрук.
Заголовок и текст имеют разный смысл