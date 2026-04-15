«Мы тоже любим солнце, но матчи нужно выигрывать и когда оно есть, и когда его нет». Артета о словах Гвардиолы про погоду и результаты

Микель Артета: выигрывать нужно, когда есть солнце и когда его нет.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слова Пепа Гвардиолы о влиянии солнечной погоды на результаты.

– Пеп Гвардиола сказал, что в этот период времени у него хорошо идут дела из-за солнца. Почему у «Арсенала» в апреле все наоборот? Почему именно в этот период?

– Мы тоже любим солнце. Но мы должны выигрывать матчи, когда солнце есть и когда его нет. В сентябре тоже было очень солнечно, – сказал Артета.