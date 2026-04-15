«Мы тоже любим солнце, но матчи нужно выигрывать и когда оно есть, и когда его нет». Артета о словах Гвардиолы про погоду и результаты
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слова Пепа Гвардиолы о влиянии солнечной погоды на результаты.
– Пеп Гвардиола сказал, что в этот период времени у него хорошо идут дела из-за солнца. Почему у «Арсенала» в апреле все наоборот? Почему именно в этот период?
– Мы тоже любим солнце. Но мы должны выигрывать матчи, когда солнце есть и когда его нет. В сентябре тоже было очень солнечно, – сказал Артета.
Кто выиграет Лигу чемпионов?35825 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football.London
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пеп и Артета учились не только у Ташуева, но и у Рианчо
Конечно, Ташуев их научил футболу, а Рианчо - испанскому и метеорологии🙌
Солнечный доминатор
А сделал бы ты тоже самое дождливым вечером в Стоке?
Лукавит Микель. Самое главное - доминация, мы все знаем ☝🏻
а как сказал один великий мудрец солнце всегда приходит после дождя
Испанцы, любят солнце. Настроение хорошее.
В апреле солнца больше, чем в ноябре, но результаты чото не коррелируют.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем