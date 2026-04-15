Сенников о Батракове: «Локо» может выгодно продать его летом. Это будет колоссальная потеря, но самое время отпустить Алексея на пике формы»

Сенников о Батракове: «Локо» может выгодно продать его на пике формы.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о целях команды и игре хавбека Алексея Батракова весной.

В последнем матче Мир РПЛ «Локо» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Железнодорожники занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– «Локомотиву» принципиально занять третье место. Клубу важно опередить все московские команды. У «Локомотива » есть возможность улучшить результат, который был в прошлом сезоне.

– Хватит ли сил железнодорожникам?

– Концовка будет сложной. Каждый матч очень важен. Не могу сказать, что конкуренты набрали ход. ЦСКА выглядит нестабильно.

– Вас удивляет спад Батракова весной?

– Да, но он хорошо провел матч с «Акроном» (5:1). Понятно, что один гол – это мало для Алексея. Если он покинет «Локомотив» летом, это будет колоссальная потеря, но клуб может выгодно продать Батракова. Сейчас он на пике формы. Самое время его отпустить, – сказал Сенников.

В последних 5 матчах на счету Батрака один гол. Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.