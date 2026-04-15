  Сенников о Батракове: «Локо» может выгодно продать его летом. Это будет колоссальная потеря, но самое время отпустить Алексея на пике формы»
Сенников о Батракове: «Локо» может выгодно продать его летом. Это будет колоссальная потеря, но самое время отпустить Алексея на пике формы»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о целях команды и игре хавбека Алексея Батракова весной.

В последнем матче Мир РПЛ «Локо» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Железнодорожники занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– «Локомотиву» принципиально занять третье место. Клубу важно опередить все московские команды. У «Локомотива» есть возможность улучшить результат, который был в прошлом сезоне.

– Хватит ли сил железнодорожникам?

– Концовка будет сложной. Каждый матч очень важен. Не могу сказать, что конкуренты набрали ход. ЦСКА выглядит нестабильно.

– Вас удивляет спад Батракова весной?

– Да, но он хорошо провел матч с «Акроном» (5:1). Понятно, что один гол – это мало для Алексея. Если он покинет «Локомотив» летом, это будет колоссальная потеря, но клуб может выгодно продать Батракова. Сейчас он на пике формы. Самое время его отпустить, – сказал Сенников.

В последних 5 матчах на счету Батрака один гол. Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Локо не нужно было пробовать Бару, надо играть сезон до конца или тогда покупать игрока в полузащиту оборонительного характера, Карпукас вперед во обще не ходит после 60 минуты игры понимаю что не хватит сил. Теперь ещё и выпрашивает контракт большой только из того что ему нет замены.
Ответ Григорий Лоншаков
Он отказался продлевать контракт и пожал руку Гинеру, будучи на контракте Локо. То есть если бы не продали, летом ушел бы свободным агентом. Вы или не следили за эпопеей Баринова либо следили но не поняли сути происходящего.
Пора уже выгодно распродать всех игроков Локомотива и заняться наконец вплотную РЖД!!!!
испортят игроку всю карьеру этими псевдопродажами. если даже продадут то потеряется он там. в итоге ни там играть не будет ни тут уже не сможет.
