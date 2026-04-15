Экс-гендиректора «Тамбова» Коновалову оправдали по делу о хищении 708 тысяч рублей субсидии от области: «В деянии подсудимой отсутствует состав преступления»

Экс-директора «Тамбова» оправдали по делу о хищении субсидий.

Бывшего генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову оправдали по одному из уголовных дел.

В октябре 2024 года Коновалову осудили на 2 года условно за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Это был ее второй условный срок по делам клуба.

Однако теперь Советский районный суд Тамбова отменил это решение. «Коновалова Ольга Юрьевна: вынесен оправдательный приговор, в деянии подсудимой отсутствует состав преступления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ)», – говорится в картотеке суда.

Отметим, что ранее Коновалова и Павел Худяков, находившийся в должности спортивного директора клуба, получили по 4 года условно по делу о мошенничестве и растрате.