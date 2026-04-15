  • Экс-гендиректора «Тамбова» Коновалову оправдали по делу о хищении 708 тысяч рублей субсидии от области: «В деянии подсудимой отсутствует состав преступления»
Экс-гендиректора «Тамбова» Коновалову оправдали по делу о хищении 708 тысяч рублей субсидии от области: «В деянии подсудимой отсутствует состав преступления»

Экс-директора «Тамбова» оправдали по делу о хищении субсидий.

Бывшего генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову оправдали по одному из уголовных дел.

В октябре 2024 года Коновалову осудили на 2 года условно за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Это был ее второй условный срок по делам клуба. 

Однако теперь Советский районный суд Тамбова отменил это решение. «Коновалова Ольга Юрьевна: вынесен оправдательный приговор, в деянии подсудимой отсутствует состав преступления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ)», – говорится в картотеке суда.

Отметим, что ранее Коновалова и Павел Худяков, находившийся в должности спортивного директора клуба, получили по 4 года условно по делу о мошенничестве и растрате.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Ольга Коновалова
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoТамбов
ТАСС
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье положить в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда быть на плаву. В России красть составы намного безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю». (с) Бандитский Петербург
708к - это как раз сейчас на хороший велосипед и есть, если вы зайдете в велосипедный магаз.
Комментарий скрыт
В деянии подсудимой отсутствует состав преступления...
Конечно, 708 тысяч рублей-это невинная шалость...
Состав преступления это не только про количество рублей.
По мерком нашей коррупции это так пару золотых унитазов купить и поужинать на Патриках.
-Подсудимый, Ваше последнее слово!
-Миллион долларов!
-Неувиновен! (С)
Состав преступления отсутствует. Замечательно. Один только вопрос: а деньги-то куда делись?
Нет денег - нет состава преступления, ясно же...
А что, есть информация, что деньги куда-то делись?
Второй условный срок. Адвокат молодчик!
Все ноют про 0,2% оправдательных приговоров в России. Что же мы видим в новости про оправдательный приговор? Правильно - ныть о том почему не расстреляли.
Люди говорят и возмущаются, а не ноют. И тут преступление было совершено. Второй раз этим же человеком. А людям не нравится, когда совершивший преступление оправдан, а не совершивший не оправдан🤷
Конечно же, дети со спорста, которые читают желтушные новости, и в принципе не умеют думать, гораздо лучше знают, было совершено преступление или не было. Чем суд, который данное дело, собственно, разбирал.
а по итогу то где деньги???
ну вот, женщина а ворует не хуже мужиков... Смородской, двумя новостями ниже, это точно бы понравилось
Они никак не разъясняют свои решения? (Правда не в курсе)
Недавно читал статью про девелоперов Петербурга, заметил интересную тенденцию - владельцы сплошь мужики, а ген директорами у них работают сплошь женщины. Не потому ли, что Фемида к ним нисходительнее, ну а на крайний случай можно забеременеть и не сесть.
Решения публикуют на сайте суда, но оно даже в письменном виде не готово, скорее всего.
Не всегда. У меня был суд и административный, и уголовный - решений онлайн нет, только обращение в суд.
Тихо спи...л и ушел - называется нашёл.
