Уваров о Тюкавине: «Хороший мальчишка, он уже все доказал. Надо переходить в европейский топ-клуб, либо оставаться в «Динамо», но не размениваться на середняков»

Уваров о Тюкавине: ему надо в топ-клуб Европы или же оставаться в «Динамо».

Бывший вратарь «Динамо » Александр Уваров оценил перспективы форварда бело-голубых Константина Тюкавина .

«Тюкавин – хороший мальчишка, он уже всем все доказал. Просто так лучшим бомбардиром «Динамо» в 21-м веке не станешь.

Его трансфер в Европу вполне может случиться. Ему надо выбрать хороший клуб, а не размениваться на середняков. Надо либо оставаться в «Динамо», либо переходить в европейский топ-клуб», – сказал Уваров.

4 апреля Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в 21-м веке. Константин, забивший 57-й гол в матче с «Оренбургом» (3:3), обошел Кевина Кураньи, на счету которого 56 мячей.

