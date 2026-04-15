  • Уваров о Тюкавине: «Хороший мальчишка, он уже все доказал. Надо переходить в европейский топ-клуб, либо оставаться в «Динамо», но не размениваться на середняков»
Уваров о Тюкавине: «Хороший мальчишка, он уже все доказал. Надо переходить в европейский топ-клуб, либо оставаться в «Динамо», но не размениваться на середняков»

Уваров о Тюкавине: ему надо в топ-клуб Европы или же оставаться в «Динамо».

Бывший вратарь «Динамо» Александр Уваров оценил перспективы форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Тюкавин – хороший мальчишка, он уже всем все доказал. Просто так лучшим бомбардиром «Динамо» в 21-м веке не станешь.

Его трансфер в Европу вполне может случиться. Ему надо выбрать хороший клуб, а не размениваться на середняков. Надо либо оставаться в «Динамо», либо переходить в европейский топ-клуб», – сказал Уваров.

4 апреля Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в 21-м веке. Константин, забивший 57-й гол в матче с «Оренбургом» (3:3), обошел Кевина Кураньи, на счету которого 56 мячей.

Полную статистику 23-летнего нападающего можно изучить здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35824 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Чтобы перейти в топ-клуб надо чтобы в нём там были заинтересованы. Чего пока не наблюдается. А вот в нормальный средний по европейским меркам клуб позвать могут. Чем это хуже игры в Динамо, если у него есть амбиции показать себя в Европе. Скорее наоборот, именно через игру там и можно попасть в списки кандидатов в топы.
Всё правильно если уже переходить в европейский клуб Тюкавину то несомненно стоящий!!!
Надо переходить ... )) Куда?! Кто-то позвал?! ) Пока что ни на Тюкавина, ни на Батракова, Кисляка, Глебова и других никаких запросов из Европы не было! Одни только агентские вбросы про "интересуются такие-то и такие-то ...". )
Да, с 50 голами к 25 годам все топы за ним в очереди) Разве свободным агентом третьим нападающим могут взять для тренировок в топы, в другом случае он там не нужен. Ему бы в условный Ренн или Болонью. Там и видно будет какой он «топ» или середняк с 3-5 голами будет за сезон.
Сейчас не то время для перехода, пару сезончиков еще за Динамо надо
А почему Кордоба и Даку у нас играют? Они сильнее Тюкавина. Но по европейским меркам средненькие. Ну уедет на год. Он не любит жесткую борьбу. Так и будет с Захой лавку полировать. А потом или как Кокоша,или опять в родные пенаты в зеню или динамо .
Агент Тюкавина: «Сафонов второй год в Париже, а уже разговаривает на французском. У Кости тоже не возникнет проблем, парень он не глупый. Он знает английский на базовом уровне»
15 апреля, 11:52
Гильермо Абаскаль: «Умяров уедет в Серию А, думаю – итальянские клубы ищут таких игроков. Они также интересовались Тюкавиным и Хлусевичем, а в Испании спрашивали про Батракова»
14 апреля, 18:57
Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Трансферные истории любят тишину. Будет хорошее предложение – будем общаться, приоритет – Испания»
14 апреля, 11:47
Степашин после 3:2 с «Акроном»: «Тюкавин лучший во всех отношениях. Хватит этих играющих за деньги бегунков, у нас много отечественных футболистов»
13 апреля, 21:13
