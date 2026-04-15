Ринат Билялетдинов: «Спартак» считают топ-клубом по старой памяти. «Тоттенхэм» в АПЛ в зоне вылета, но их же все равно называют топом. Так же и «Спартак» в нашей большой шестерке»

Ринат Билялетдинов: у нас «Спартак» считают топ-клубом по старой памяти.

Ринат Билялетдинов оценил текущий статус «Спартака».

«Для меня лично «Спартак» несомненно остается топ-клубом. Только редко его амбиции реализуются. Скоро уже 10 лет с последнего чемпионства.

Помню, недавно кто-то пошутил про то, сколько лет «Динамо » без титулов. Но про их статус почему-то говорят меньше, а про «Спартак » довольно часто. Поэтому я так вижу ситуацию: у нас, как в Англии, шесть топ-клубов – четыре московских, Питер и «Краснодар». И в Англии традиционная большая шестерка есть. Правда, там «Тоттенхэм » в зоне вылета, но все же. Но по старой памяти их же все равно называют топ-клубом. Так же и «Спартак» в нашей большой шестерке.

Все-таки сейчас мне кажется, что у нас «Спартак» считают топ-клубом по старой памяти. Отталкиваться здесь и сейчас все-таки надо от результата и качества игры. Тренеры меняются, игроки меняются, в основном иностранцы, а пазл никак не сложится. Одна игра у них хорошо пойдет, а на следующий матч этот пазл уже рассыпается.

Тут нужно внутри клуба разбираться. У «Спартака» уже шлейф таких результатов, когда вроде бы взлетают, но потом все равно падают. Вот такие периоды и чередуются. Обнадеживают – проваливают, обнадеживают – проваливают.

Казалось, вот появился Барко . Насколько же яркий футболист. Как он ворвался в наш чемпионат! Казалось, вот та необходимая шестеренка, которая все свяжет. Но нет. Угальде там полсезона много забивал, но тоже потух. Но реальность, видимо, требует какой-то еще подпитки изнутри клуба», – сказал бывший тренер «Рубина».