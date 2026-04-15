  • Ринат Билялетдинов: «Спартак» считают топ-клубом по старой памяти. «Тоттенхэм» в АПЛ в зоне вылета, но их же все равно называют топом. Так же и «Спартак» в нашей большой шестерке»
«Для меня лично «Спартак» несомненно остается топ-клубом. Только редко его амбиции реализуются. Скоро уже 10 лет с последнего чемпионства.

Помню, недавно кто-то пошутил про то, сколько лет «Динамо» без титулов. Но про их статус почему-то говорят меньше, а про «Спартак» довольно часто. Поэтому я так вижу ситуацию: у нас, как в Англии, шесть топ-клубов – четыре московских, Питер и «Краснодар». И в Англии традиционная большая шестерка есть. Правда, там «Тоттенхэм» в зоне вылета, но все же. Но по старой памяти их же все равно называют топ-клубом. Так же и «Спартак» в нашей большой шестерке.

Все-таки сейчас мне кажется, что у нас «Спартак» считают топ-клубом по старой памяти. Отталкиваться здесь и сейчас все-таки надо от результата и качества игры. Тренеры меняются, игроки меняются, в основном иностранцы, а пазл никак не сложится. Одна игра у них хорошо пойдет, а на следующий матч этот пазл уже рассыпается. 

Тут нужно внутри клуба разбираться. У «Спартака» уже шлейф таких результатов, когда вроде бы взлетают, но потом все равно падают. Вот такие периоды и чередуются. Обнадеживают – проваливают, обнадеживают – проваливают.

Казалось, вот появился Барко. Насколько же яркий футболист. Как он ворвался в наш чемпионат! Казалось, вот та необходимая шестеренка, которая все свяжет. Но нет. Угальде там полсезона много забивал, но тоже потух. Но реальность, видимо, требует какой-то еще подпитки изнутри клуба», – сказал бывший тренер «Рубина».

Если уж параллели с Англией, то Спартак скорее МЮ. Но никак не Тоттенхэм.
Зачем сравнивать с бестрофейным Тотенхемом.
Спартак всё-таки 22-х кратный чемпион страны.
Сравнивать надо с Арсеналом, МЮ, Ювентусом.
Или они тоже не топ-клубы?
у Тотенхэма вроде статус не совсем топ клуба, даже поговорка некая есть.
Тоттенхэм никогда не считался топ-клубом, даже когда выходил в финал ЛЧ и занимал второе место в АПЛ. Это был просто короткий успешный период, в который опять же ничего не было выиграно. Победа в ЛЕ топом тоже не делает, для этого нужно стабильно брать трофеи.
Ответ Great Again
Болельщики фк Зенит в курсе, что ЛЕ - это не топ уровень?🤣
По финансам, общим результатам за последние лет 10-15 однозначно топ-клуб. Просто практически без трофеев
Рубин тоже, когда - то, топ клубом был. Привезти Рондона, Домингеса, Азмуна, Нобоа, Ансальди....Но, оказалось, что в Питере они нужнее. Вот и разница с Краснодаром, который своих игроков ценит, а игроки ему платят тем же. Кордоба, Бачи, Сперцян не дадут соврать.
Причем история заката очень похожа на Ттх)
я больше скажу... Спартак топ-топ клуб
ну а как иначе... столько лет топтаться на месте
Не больше, чем ЦСКА
однозначно...
ТТХ - топ клуб, расходимся
Локомотив и ЦСКА то есть ТОП клубы а Спартак нет?)))))
В газ пром просится?
А шестая команда в шестёрке естественно Рубин? Или кто там ещё по чемпионствам... Алания? )
4 Московских (Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо), Краснодар и клуб из СПБ
Динамо то с чего? Рубин совсем недавно в ЛЧ играл и чемпионаты выигрывал по сравнению с ними )
Материалы по теме
Жуков о «Спартаке»: «Летом надо приобрести забивного нападающего и сильного вратаря. Есть вопросы к спортивному блоку по комплектованию состава»
15 апреля, 14:30
Илья Кутепов: «Спартак» навсегда останется народной командой. Когда забивали на выезде, взрывался почти весь стадион. Сомневаюсь, что у «Зенита» будет такая же армия фанатов»
15 апреля, 09:24
Умяров о «Спартаке» при Карседо: «Хочется выработать менталитет победителя. Это главное, что он пытается нам донести»
15 апреля, 07:13
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
21 секунду назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится со «Штутгартом», «Боруссия» Менхенгладбах принимает «Майнц»
2 минуты назад
«Бавария» – «Штутгарт». Мюнхенцы станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2 минуты назад
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
7 минут назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
47 минут назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
13 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
23 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Васлем», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
27 минут назадВидео
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
37 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:04
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем