Каррагер об «Атлетико»: «Я бы хотел, чтобы они выиграли ЛЧ. Они проиграли два финала «Реалу», но результаты Симеоне феноменальны. Он настоящая легенда клуба»

Каррагер: «Атлетико» вызывает гордость, хочется, чтобы они выиграли ЛЧ.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко оценил игру «Атлетико» и работу главного тренера клуба Диего Симеоне .

Мадридцы вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» по сумме двух матчей (2:0, 1:2).

«Атлетико» – это клуб, который заставляет меня испытывать гордость. Они соперничают и находятся в одном городе с крупнейшим клубом мира [«Реалом »]. Они проиграли им два финала Лиги чемпионов, и мне было очень жаль «Атлетико». Я бы очень хотел, чтобы они прошли дальше и выиграли Лигу чемпионов.

Кроме того, из-за всего, чего добился Симеоне, и как долго он там работает. Я не знаю, удастся ли им это, думаю, в Лиге чемпионов есть команды получше, но он добивается результатов уже долгое время. Проработать там так долго и добиваться поставленных целей – это феноменально. Симеоне – настоящая легенда «Атлетико », – заявил Каррагер.