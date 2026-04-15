Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 23 лет за последние полгода. Йылдыз – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Виртц – 4-й, Кубарси – 5-й, Беллингем – 6-й, Шерки – 10-й (CIES)
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших полевых игроков мира не старше 23 лет.
При составлении списка оценивалась игра футболистов за последние шесть месяцев. Топ-20 выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Кенан Йылдыз («Ювентус»);
3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
4. Флориан Виртц («Ливерпуль»);
5. Пау Кубарси («Барселона»);
6. Джуд Беллингем («Реал»);
7. Алекс Бальде («Барселона»);
8. Александар Павлович («Бавария»);
9. Фермин Лопес («Барселона»);
10. Райан Шерки («Манчестер Сити»);
11. Арда Гюлер («Реал»);
12. Марк Пубиль («Атлетико»);
13. Ян Диоманде («РБ Лейпциг»);
14. Мика Марсель Годтс («Аякс»);
15. Льюис Холл («Ньюкасл»);
16. Леннарт Карл («Бавария»);
17. Нико О’Райли («Манчестер Сити»);
18. Дин Хейсен («Реал»);
19. Ламин Камара («Монако»);
20. Эрнест Поку («Байер»).
43 результативных действия за неполный сезон в 18 лет - это фантастический результат )
При том, что тот же О’Райли аж на десять пунктов ниже котируется в данном рейтинге