Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 23 лет за последние полгода. Йылдыз – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Виртц – 4-й, Кубарси – 5-й, Беллингем – 6-й, Шерки – 10-й (CIES)

CIES: Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 23 лет.

Международный центр спортивных исследований (CIES ) составил рейтинг лучших полевых игроков мира не старше 23 лет. При составлении списка оценивалась игра футболистов за последние шесть месяцев. Топ-20 выглядит так: 1. Ламин Ямаль («Барселона»); 2. Кенан Йылдыз («Ювентус »); 3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»); 4. Флориан Виртц («Ливерпуль »); 5. Пау Кубарси («Барселона»); 6. Джуд Беллингем («Реал»); 7. Алекс Бальде («Барселона»); 8. Александар Павлович («Бавария»); 9. Фермин Лопес («Барселона»); 10. Райан Шерки («Манчестер Сити»); 11. Арда Гюлер («Реал»); 12. Марк Пубиль («Атлетико»); 13. Ян Диоманде («РБ Лейпциг»); 14. Мика Марсель Годтс («Аякс»); 15. Льюис Холл («Ньюкасл»); 16. Леннарт Карл («Бавария»); 17. Нико О’Райли («Манчестер Сити»); 18. Дин Хейсен («Реал»); 19. Ламин Камара («Монако»); 20. Эрнест Поку («Байер»).