  • Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 23 лет за последние полгода. Йылдыз – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Виртц – 4-й, Кубарси – 5-й, Беллингем – 6-й, Шерки – 10-й (CIES)
CIES: Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 23 лет.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших полевых игроков мира не старше 23 лет. 

При составлении списка оценивалась игра футболистов за последние шесть месяцев. Топ-20 выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Кенан ЙылдызЮвентус»);

3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

4. Флориан Виртц («Ливерпуль»);

5. Пау Кубарси («Барселона»);

6. Джуд Беллингем («Реал»);

7. Алекс Бальде («Барселона»);

8. Александар Павлович («Бавария»);

9. Фермин Лопес («Барселона»);

10. Райан Шерки («Манчестер Сити»);

11. Арда Гюлер («Реал»);

12. Марк Пубиль («Атлетико»);

13. Ян Диоманде («РБ Лейпциг»);

14. Мика Марсель Годтс («Аякс»);

15. Льюис Холл («Ньюкасл»);

16. Леннарт Карл («Бавария»);

17. Нико О’Райли («Манчестер Сити»);

18. Дин Хейсен («Реал»);

19. Ламин Камара («Монако»);

20. Эрнест Поку («Байер»).

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CIES Footbal Observatory
Половина топа откровенные пассажиры, будущие герои рейтинга самые провальные трансферы за 100+ миллионов!
Ответ ser91337
Назови футболистов лучше
Ответ ser91337
Ну и кто из списка "пассажиры"? буквально все хорошие игроки
По моему, здесь даже каких-либо других вариантов нет )

43 результативных действия за неполный сезон в 18 лет - это фантастический результат )
Ответ Кирилл
Ответ 65 дней
Что-то второй сезон подряд они опережают Реал в чемпионате...
Даже болельщики Барсы вряд ли поставят нынешнего Бальде в эту двадцатку , а тут аж 7-ое место выдали.
При том, что тот же О’Райли аж на десять пунктов ниже котируется в данном рейтинге
Бальде 🤦🏻‍♂️
Ответ Zemanuha
Бальде 🤦🏻‍♂️
Ответ onegin2007
Кубарси младше , плюс более толковый, видно что развивается год за годом, а вот Бальде остался бегунком
А где, простите, Дезире?))
Ответ anmsm33
А где, простите, Дезире?))
22-й в списке
ну тут без вариантов)Ямаль лучший.в таком возрасте у него конкурентов и нету
А где Дуэ???Его отсутствие бред
Шерки на 10 месте,который на голову сильнее Виртца по всем параметрам в этом сезоне,удивительно как его в упор не замечают и в этих рейтингах кидают всегда в низ топов,хотя по игре он в полном порядке
Ответ Андрей_1116955148
Где Дуэ?
переписан видимо)
То что в 20ке нет Дуэ, это откровенная насмешка)
Рекомендуем
Главные новости
Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей
18 минут назад
У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
47 минут назад
Захарян выиграл первый трофей в карьере – Кубок Испании с «Реал Сосьедад»
47 минут назад
Угадаете футболистов по карточкам в Фифе?
48 минут назадТесты и игры
🏆 «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки
55 минут назад
Росеньор о 0:1 от «МЮ»: «Челси» доминировал с первой минуты и до конца игры. Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота – это должно измениться»
сегодня, 21:43
Кэррик об 1:0 с «Челси»: «Очень важная победа, великолепное выступление. «МЮ» хочет быть еще выше, продолжать совершенствоваться и двигаться вперед»
сегодня, 21:36
«Челси» проиграл 4 матча подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча. Хуже было только в 1912-м – 5 поражений без голов
сегодня, 21:28
Гнабри может пропустить 3-4 месяца из-за травмы. Участие в ЧМ-2026 под вопросом (Sky Deutschland)
сегодня, 21:15
У «Челси» 6 поражений с общим счетом 2:16 и победа над «Порт Вейл» (7:0) в 7 последних матчах
сегодня, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Сосьедад» выиграл 7-й трофей в истории и первый с 2020 года
39 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лорьяну», «Лилль» и «Ницца» не забили, «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в воскресенье
сегодня, 21:01
Дасаев о том, что дом Зингера окрасили в цвета «Спартака» по случаю 104-летия клуба: «Хорошо. В Петербурге много спартаковских болельщиков, думаю»
сегодня, 20:42
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Колорадо», «Атланта» Миранчука примет «Нэшвилл»
сегодня, 20:39Live
«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Эрмосо ответил на гол Крстовича
сегодня, 20:37
Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»
сегодня, 20:35
Заур Тедеев: «Об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов. По трактовкам складывается впечатление, что мы с европейцами играем в разный футбол»
сегодня, 20:26
У Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени. Хавбек «Динамо» на коляске покидал стадион после матча с «Пари НН»
сегодня, 19:56
Шпилевский об 1:1 с «Динамо»: «Один прекрасный человек, который судил матч, усложнил нам игру. Ребята из «Пари НН» показали огромнейший характер»
сегодня, 19:45
Эстевао получил травму в матче с «МЮ». Вингера «Челси» заменили в 1-м тайме
сегодня, 19:39
Рекомендуем