Дасаев про Сафонова: «Не хочется ничего особо говорить, чтобы не сглазить. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно 6-7 лет. Посмотрим, что будет дальше»

Дасаев: пока больших выводов по игре Сафонова делать не стоит.

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

Вратарь «ПСЖ » не пропустил ни одного гола в двух матчах против «Ливерпуля » в 1/4 финала турнира (2:0, 2:0).

«Сафонов молодец, что играет на таком уровне. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Он играет только полгода. Пока больших выводов делать не стоит. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно шесть-семь лет.

Сколько таких было, кто по молодости играл сезон-два на хорошем уровне, а потом пропадает. Не хочется ничего особо говорить про Сафонова, чтобы не сглазить», – сказал Дасаев.