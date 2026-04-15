Дасаев про Сафонова: «Не хочется ничего особо говорить, чтобы не сглазить. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно 6-7 лет. Посмотрим, что будет дальше»
Дасаев: пока больших выводов по игре Сафонова делать не стоит.
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
Вратарь «ПСЖ» не пропустил ни одного гола в двух матчах против «Ливерпуля» в 1/4 финала турнира (2:0, 2:0).
«Сафонов молодец, что играет на таком уровне. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Он играет только полгода. Пока больших выводов делать не стоит. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно шесть-семь лет.
Сколько таких было, кто по молодости играл сезон-два на хорошем уровне, а потом пропадает. Не хочется ничего особо говорить про Сафонова, чтобы не сглазить», – сказал Дасаев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Рад за Матвея, хоть и болельщик ЦСКА, Сафонов уже сейчас показывает упорство, целеустремленность и мастерство европейского уровня!
Но это разные совсем истории и на лавры Рината Матвей не претендует,унего свой путь.Похвали его дед уже,не убудет от тебя.
«Не хочется ничего особо говорить, чтобы не сглазить. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно 16-17 лет. Посмотрим, что будет дальше»
Давай вместе поддерживать Сафонова
И пожелаем ему удачи и много сухарей
Никогда не нравился Дасаев. Не потому что он плохой вратарь, на выходах он играл, пожалуй, не хуже Яшина. Просто во многих особо важных матчах, когда нельзя было проигрывать, ему по силам было выручить, но этого не случалось. Да, бывало, пропускал и легкие совсем необязательные мячи.
Так что у Сафонова все впереди. Может он начудит в своей карьере похлеще Дасаева, но отпускать в адрес коллеги по амплуа такую нелестную критику не стоило бы.
Сейчас главное тащить также в лч и окончательно застолбить за собой место в воротах, чтобы даже желания кого-то ещё купить в ПСЖ не было) и пока Матвей отлично справляется