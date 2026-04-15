Дасаев про Сафонова: «Не хочется ничего особо говорить, чтобы не сглазить. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно 6-7 лет. Посмотрим, что будет дальше»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

Вратарь «ПСЖ» не пропустил ни одного гола в двух матчах против «Ливерпуля» в 1/4 финала турнира (2:0, 2:0).

«Сафонов молодец, что играет на таком уровне. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Он играет только полгода. Пока больших выводов делать не стоит. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно шесть-семь лет.

Сколько таких было, кто по молодости играл сезон-два на хорошем уровне, а потом пропадает. Не хочется ничего особо говорить про Сафонова, чтобы не сглазить», – сказал Дасаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Как обосрать так самые первые, как похвалить то надо подождать и тд, задолбали уже
Так при этом в его обозначенной системе оценки Акинфеев гораздо выше него, ведь он проводит уже четвертый такой стабильный срок, но что скажет Дасаев, если ему сказать, что Акинфеев лучше...

Рад за Матвея, хоть и болельщик ЦСКА, Сафонов уже сейчас показывает упорство, целеустремленность и мастерство европейского уровня!
ну Акинфеев лучше )сколько он лет играет на высоком уровне.а теперь сколько Сафонов?)
В любом случае в плане карьеры он пока лучший российский вратарь в истории
Ну а что? Играет за крутой очень известный клуб, есть шанс выиграть минимум вторую лигу чемпионов, несколько чемпионатов Франции.
Мотя и до ПСЖ играл неплохо, потому и попал туда. Или мы уровень чемпионата России не считаем?
Так говорит,как будто Сафонов у Дасаева часть славы забирает...
Но это разные совсем истории и на лавры Рината Матвей не претендует,унего свой путь.Похвали его дед уже,не убудет от тебя.
так он и похвалил, читайте внематочнее
Персоглоры они такие, даже в похвале увидят негатив
А дальше будет:
«Не хочется ничего особо говорить, чтобы не сглазить. Уровень вратаря познается, когда он проводит стабильно 16-17 лет. Посмотрим, что будет дальше»
Легенда Спартака, Ринат Дасаев
Давай вместе поддерживать Сафонова
И пожелаем ему удачи и много сухарей
Сам-то Дасаев семь лет без передыху высокий уровень показывал? А про Московскую Олимпиаду забыл, как профукал выход в финал? А как румыны его, как колхозника распечатывали? А Вердер шесть оплеух отвесил, как минимум половина из которых чистейшая вина "лучшего кипера Мира". Как зачастую в союзном чемпионате не выручал с главными соперниками - киевлянами. Ну и от Ван Бастена в финале Евро-88 за шиворот получить, убейте меня, ничего там сверх естественного не было. А уж самому себе рукой забросить гол - это надо быть просто величайшим вратарем современности.
Никогда не нравился Дасаев. Не потому что он плохой вратарь, на выходах он играл, пожалуй, не хуже Яшина. Просто во многих особо важных матчах, когда нельзя было проигрывать, ему по силам было выручить, но этого не случалось. Да, бывало, пропускал и легкие совсем необязательные мячи.
Так что у Сафонова все впереди. Может он начудит в своей карьере похлеще Дасаева, но отпускать в адрес коллеги по амплуа такую нелестную критику не стоило бы.
Евро 88 финал,про...и процентов на 80 из за Дасаева.и шедевр Ван Бастена благодаря ему случился
Вот разумный подход. Глоры моти надоели. Вратарь достойный, но есть куда расти...
Дасаев не обгадил, а назвал Сафонова молодцом. Но резонно оценить его на дистанции. Сейчас он очень высоко взлетел, но ещё полгода назад над ним половина здешних комментаторов смеялась и обесценивала достижения прошлого сезона (хотя он там в кубке регулярно играл и доннаруму подменял часто, 16 матчей немало)

Сейчас главное тащить также в лч и окончательно застолбить за собой место в воротах, чтобы даже желания кого-то ещё купить в ПСЖ не было) и пока Матвей отлично справляется
Есть и другая половина комментаторов, которые на любую фразу вроде "ему есть над чем работать" кучу 💩 кидают в говорящего это. Видимо с успехами к Матвею пришло куча как хейтеров, так и неадекватных персоглоров
Всё так. Из очевидного ему надо поработать над игрой на выходе
Он был лучшим в России. А сейчас один из лучших в Лиги чемпионов.
Рекомендуем
Главные новости
Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей
вчера, 22:30
У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
вчера, 22:01
Захарян выиграл первый трофей в карьере – Кубок Испании с «Реал Сосьедад»
вчера, 22:01
Угадаете футболистов по карточкам в Фифе?
вчера, 22:00Тесты и игры
🏆 «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки
вчера, 21:53
Росеньор о 0:1 от «МЮ»: «Челси» доминировал с первой минуты и до конца игры. Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота – это должно измениться»
вчера, 21:43
Кэррик об 1:0 с «Челси»: «Очень важная победа, великолепное выступление. «МЮ» хочет быть еще выше, продолжать совершенствоваться и двигаться вперед»
вчера, 21:36
«Челси» проиграл 4 матча подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча. Хуже было только в 1912-м – 5 поражений без голов
вчера, 21:28
Гнабри может пропустить 3-4 месяца из-за травмы. Участие в ЧМ-2026 под вопросом (Sky Deutschland)
вчера, 21:15
У «Челси» 6 поражений с общим счетом 2:16 и победа над «Порт Вейл» (7:0) в 7 последних матчах
вчера, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси обыграл «Колорадо», «Атланта» Миранчука принимает «Нэшвилл»
22 минуты назадLive
«Реал Сосьедад» выиграл 7-й трофей в истории и первый с 2020 года
вчера, 22:09
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лорьяну», «Лилль» и «Ницца» не забили, «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в воскресенье
вчера, 21:01
Дасаев о том, что дом Зингера окрасили в цвета «Спартака» по случаю 104-летия клуба: «Хорошо. В Петербурге много спартаковских болельщиков, думаю»
вчера, 20:42
«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Эрмосо ответил на гол Крстовича
вчера, 20:37
Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»
вчера, 20:35
Заур Тедеев: «Об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов. По трактовкам складывается впечатление, что мы с европейцами играем в разный футбол»
вчера, 20:26
У Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени. Хавбек «Динамо» на коляске покидал стадион после матча с «Пари НН»
вчера, 19:56
Шпилевский об 1:1 с «Динамо»: «Один прекрасный человек, который судил матч, усложнил нам игру. Ребята из «Пари НН» показали огромнейший характер»
вчера, 19:45
Эстевао получил травму в матче с «МЮ». Вингера «Челси» заменили в 1-м тайме
вчера, 19:39
Рекомендуем