  • Зазулин против удаления Педро: «Футбол становится балетом. Раньше мне Хлестов ахилл отрывал, но ему даже желтую не давали. Теперь если кого-то по ноге ударить, то это красная, что ли?»
Зазулин против удаления Педро: «Футбол становится балетом. Раньше мне Хлестов ахилл отрывал, но ему даже желтую не давали. Теперь если кого-то по ноге ударить, то это красная, что ли?»

Игорь Зазулин считает удаление Педро дос Сантоса в матче с «Краснодаром» незаслуженным.

«Когда я играл, такое и близко не трактовалось красной карточкой. Да даже желтую бы не дали.

Я бы не давал красную Педро. У него не было умысла. Сперцян сам ударил его по ноге. Мяча вообще никто не касался, если бы Сперцян хотя бы его прокинул... Теперь если кого-то по ноге ударить, то это красная карточка, что ли? Не думаю, что эпизод тянул на удаление.

Трактовки и рекомендации меняются сейчас каждый год. Такие моменты пусть Сережа Лапочкин анализирует, он все знает. Говорю без иронии. Сейчас меня многие моменты в судействе удивляют. В эру ВАР непонятных эпизодов стало больше. Некоторые моменты даже в игре незаметны, без ВАР даже бы не замечали. Надо вмешиваться, когда только судья точно ошибся.

Раньше мне Дмитрий Хлестов ахилл отрывал, но ему даже желтую не давали. Футбол становится балетом», – сказал бывший нападающий «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Хлестов за какой клуб играл? Правильно, Хлестову можно.
Когда вы с Хлестовым играли вы получали по кульку семечек, а когда игроку платят миллионы, кому охота, чтобы он за эти деньги в больнице лежал?
Ещё один ветеран не понимает, как изменился футбол))
Ещё и ещё раз для любителя «дискуссий», - подавляющее футбольное профессиональное большинство считает «красную» Педро судейским недоразумением. И не надо пороть чушь, да ещё после экспертного вердикта. А что касается Карасева, - увы, тот случай, когда авторитет вроде есть, но и ляпов хватает. И следующие, судя по всему, обязательно будут.
Мажич об эпизоде с Педро и Сперцяном: «Вердикт ЭСК – желтая карточка и штрафной. Решение не было единогласным, принято большинством голосов. Это очень сложный момент»
15 апреля, 16:16Видео
ЭСК признала ошибочным удаление Педро с «Краснодаром». Карасев должен был показать желтую игроку «Зенита» и назначить штрафной за фол на Сперцяне («Матч ТВ»)
15 апреля, 13:47
Радимов о красной Педро: «Полная фигня, которую придумал Карасев. Сперцян выложил фото ноги, это его не красит. Не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, так и скажите»
15 апреля, 11:02
