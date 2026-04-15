Зазулин против удаления Педро: «Футбол становится балетом. Раньше мне Хлестов ахилл отрывал, но ему даже желтую не давали. Теперь если кого-то по ноге ударить, то это красная, что ли?»

Игорь Зазулин: футбол становится балетом.

Игорь Зазулин считает удаление Педро дос Сантоса в матче с «Краснодаром » незаслуженным.

«Когда я играл, такое и близко не трактовалось красной карточкой. Да даже желтую бы не дали.

Я бы не давал красную Педро . У него не было умысла. Сперцян сам ударил его по ноге. Мяча вообще никто не касался, если бы Сперцян хотя бы его прокинул... Теперь если кого-то по ноге ударить, то это красная карточка, что ли? Не думаю, что эпизод тянул на удаление.

Трактовки и рекомендации меняются сейчас каждый год. Такие моменты пусть Сережа Лапочкин анализирует, он все знает. Говорю без иронии. Сейчас меня многие моменты в судействе удивляют. В эру ВАР непонятных эпизодов стало больше. Некоторые моменты даже в игре незаметны, без ВАР даже бы не замечали. Надо вмешиваться, когда только судья точно ошибся.

Раньше мне Дмитрий Хлестов ахилл отрывал, но ему даже желтую не давали. Футбол становится балетом», – сказал бывший нападающий «Зенита ».