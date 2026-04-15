Смородская о словах Мостового про женщину-тренера «Униона»: «Дурак и шовинист. Это говорит об отсталости в развитии у России. Женщина может быть кем угодно, если может выиграть конкуренцию»

Смородская о словах Мостового про женщину-тренера: он дурак и шовинист.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение женщины на пост главного тренера «Униона».

Берлинскую команду возглавила Мари-Луизе Эта.

– Мостовой сказал, что женщина-тренер может помочь мужской команде, только если появится в раздевалке в нижнем белье. Как относитесь к его позиции?

– Александр Мостовой – дурак и шовинист. Его слова говорят об отсталости в развитии у России. К сожалению, почему-то в нашей стране распространено подобное отношение к женщинам.

Когда-то женщины не были врачами, но стали ими наравне с мужчинами. Сейчас в мире женщина может быть кем угодно, если способна выиграть конкуренцию у мужчины. Теперь они работают и в футболе. Глупо сопротивляться этому, потому что в наши дни это реальность, – сказала Смородская.