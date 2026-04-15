  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смородская о словах Мостового про женщину-тренера «Униона»: «Дурак и шовинист. Это говорит об отсталости в развитии у России. Женщина может быть кем угодно, если может выиграть конкуренцию»
126

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение женщины на пост главного тренера «Униона». 

Берлинскую команду возглавила Мари-Луизе Эта.

– Мостовой сказал, что женщина-тренер может помочь мужской команде, только если появится в раздевалке в нижнем белье. Как относитесь к его позиции?

– Александр Мостовой – дурак и шовинист. Его слова говорят об отсталости в развитии у России. К сожалению, почему-то в нашей стране распространено подобное отношение к женщинам.

Когда-то женщины не были врачами, но стали ими наравне с мужчинами. Сейчас в мире женщина может быть кем угодно, если способна выиграть конкуренцию у мужчины. Теперь они работают и в футболе. Глупо сопротивляться этому, потому что в наши дни это реальность, – сказала Смородская. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?24517 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoАлександр Мостовой
logoОльга Смородская
logoУнион Берлин
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Россия
logoМари-Луизе Эта
126 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У этой женщины-тренера неполных 3 года работы во взрослом мужском футболе ассистентом главного тренера. И то непонятно чем она конкретно занималась. А по возрасту ей всего 34. Каким образом она могла заслуженно выиграть конкуренцию у опытных мужчин тренеров? Это просто фарс и назначение ради пиара и повестки.
Ответ Isshin88
Это дело клуба, тебе какая разница? Поработает, станет ясно. Можно подумать мужиков бездарных нет
Ответ Isshin88
Так ситуация 1-в-1 как с, например, Гусевым в Динамо. Старого тренера увольняют и пока ищут нового - ассистенту или кому-то из тренеров дают довести команду до конца сезона. Её же только до конца сезона поставили.
Женщины равны мужчинам только когда это выгодно женщинам.
В остальных случаях «мужчина должен», «мужчина обязан» и т.д.
Ответ Topordo
Комментарий скрыт
Ответ hikkikomori
Комментарий скрыт
да? В какую, например?))
вот например я, какой Локомотив сделала прекрасный!
Странно, дурак и шовинист Мостовой, а отсталая Россия. Так себе логика.
Когда-то женщины не были врачами, но стали ими наравне с мужчинами...
но всё равно, нет-нет да и проскочит у них что то рудиментарное...
как увидит стол, и давай его протирать... да хоть клубным шарфом
Ответ .ru
зато всегда подскажет тактику, главному тренеру и футболистам
Ответ .ru
Женщины стали врачами , учителями и музыкантами вовсе не потому , что они женщины ))
И это говорит женщина, которой дали поруководить футбольным клубом, причём совершенно не по делу.
Судить по Мостовому обо всей стране сразу - вот признак отсталости в развитии.
ну да че там сложного,в атаке пошире в защите поуже
Смородская решила подтвердить женское мышление и засунула сюда шовинизм))
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
А что это? Если человеку ценивают по полу а не по ее качествам
Если команда станет лучше играть, да пускай тренирует кто угодно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
