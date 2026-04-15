  Раппопорт о фильме «Зенит навсегда»: «Главная идея – что это не просто клуб, а символ Санкт-Петербурга. Болельщики, атмосфера на стадионе, перформансы – я такого нигде не видел, ни у «Спартака», ни у «Локо»
Бывший вратарь «Зенита» Борис Раппопорт поделился впечатлениями от просмотра фильма «Зенит навсегда».

– Какие ощущения оставляет фильм? Насколько важно, что история клуба задокументирована и передается поколениям?

– Это важно для города, для всех нас. Для меня лично важно, что я был и остаюсь частью «Зенита». Возможно, у меня нет каких-то выдающихся заслуг, но все мы – люди, которые в какой-то степени работали на клуб, – счастливы видеть, какого уровня он достиг.

– Какой момент фильма для вас самый эмоциональный?

– Самый эмоциональный – это чемпионство 2007 года. Я был на стадионе в Раменском, когда команда выиграла, – это было что-то потрясающее. Потом – встреча на «Петровском»: полный стадион собрался не на матч, а просто поприветствовать команду. Это, пожалуй, самый сильный момент.

Хотя, конечно, таких эпизодов много. Сегодня в фильме показывали разные чемпионства, в том числе уже при Сергее Богдановиче Семаке. Я, кстати, всегда считал, что «Зенит» должен возглавлять свой, российский тренер, бывший игрок клуба, – и результаты Семака это подтверждают.

Я хорошо помню и первое чемпионство, 1984 года. Тогда город буквально стоял на ушах – это было неожиданно. Даже мои знакомые спартаковцы до сих пор вспоминают это. Один из них, бывший игрок сборной и «Спартака», говорил: «До сих пор не понимаю, как мы могли отдать чемпионство «Зениту» – мы же были сильнее».

Тогда в команде были великие люди: Павел Садырин, Михаил Бирюков, Вячеслав Мельников. Но все же 2007 год особенно врезался в память – тот момент, когда Домингес забивает головой в конце матча… Сегодня показали – и я даже вздрогнул.

– Как вам кажется, как можно было бы описать саму идею фильма?

– На мой взгляд, главная идея фильма – показать симбиоз города и команды. Донести, что «Зенит» – это не просто футбольный клуб, а символ Санкт-Петербурга. И это, мне кажется, удалось. Даже те люди, которые появились в фильме, говорили именно об этом.

Я помню девяностые годы, когда работал в клубе, – мы тогда были в очень тяжелом положении. Но уже тогда было фанатское движение: мы ездили на выезды, болельщики были с нами, поддерживали как могли. А то, что происходит сейчас, – это вообще другой уровень. Болельщики, атмосфера на стадионе, перформансы к каждому матчу – я такого нигде не видел. Ни у «Спартака», ни у «Локомотива».

Поэтому, повторюсь, главная задача фильма – показать, что «Зенит» и город – это единое целое. И, на мой взгляд, с этим он справился, – приводит слова Раппопорта пресс-служба «Зенита». 

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: фильм «Зенит навсегда»
.. Это был символ Ленинграда до Газпрома.
