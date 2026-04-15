Магуайр за слова «Вы все – гребаное посмешище» дисквалифицирован на игру с «Челси» и выплатит 30 тысяч фунтов штрафа. Защитник «МЮ» крикнул это резервному арбитру матча с «Борнмутом»

Магуайр не сыграет с «Челси» и выплатит штраф за оскорбление арбитра Донохью.

Подтверждена информация о том, что защитник «Манчестер Юнайтед » Харри Магуайр пропустит матч против «Челси » из-за обвинений со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщает BBC.

Магуайр был удален на 78-й минуте матча 31-го тура АПЛ (2:2) против «Борнмута» за то, что рукой коснулся груди Эванилсона Барбозы, пытавшегося прорваться к воротам. Бразилец упал на газон, а главный судья Стюарт Эттуэлл назначил пенальти и удалил Магуайра. После матча FA предъявила защитнику обвинения в неподобающем поведении из-за предполагаемого оскорбления резервного арбитра после удаления.

В итоге FA отстранила Магуайра на один матч и оштрафовала на 30 000 фунтов.

В заявлении ассоциации говорится, что защитник «действовал ненадлежащим образом и/или использовал оскорбительные и/или унизительные слова и/или поведение в отношении четвертого арбитра после своего удаления».

Резервный арбитр матча» Мэтт Донохью заявил: «Когда Магуайр покидал поле, он подошел ко мне и крикнул: «Вы – просто посмешище. Вы все – гребаное посмешище».

Магуайр в своем письменном заявлении отрицал, что обращался с этими словами к Донохью или кому-либо из других присутствовавших на матче арбитров.

«Когда я покидал поле после удаления, я сказал что-то вроде: «Это чертова шутка». Я уверен, что не говорил «посмешище» в адрес четвертого арбитра или любого другого судьи и не использовал никаких других оскорблений», – заявил Харри.

Однако 33-летний игрок признал в своих показаниях, что его действия были неуместными, и извинился за сказанное.