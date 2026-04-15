Кассано считает, что мог бы превзойти Баджо, Тотти и Дель Пьеро: «Я нравлюсь себе гораздо больше. Но я так и не достиг своего пика»
Антонио Кассано: я мог бы быть лучше Баджо, Тотти и Дель Пьеро.
Бывший нападающий «Ромы», «Реала», «Милана» и «Интера» Антонио Кассано сравнил себя с легендарными итальянскими атакующими футболистами.
– Считаете ли вы, что на своем пике вы были лучше, чем Баджо, Дель Пьеро и Тотти? – спросил болельщик.
– На пике – безусловно, да, хотя я так и не достиг его за всю свою карьеру и свою жизнь. Я нравлюсь себе гораздо больше.
Баджо был великолепен, Тотти был лучшей «десяткой» в истории итальянского футбола, Дель Пьеро был феноменальным игроком, но если бы я достиг 100% своего потенциала, я был бы лучше всех троих, – сказал Кассано в эфире Viva El Futbol.
Кто выиграет Лигу чемпионов?11496 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FCInter1908
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Боян Кркич потенциально один из величайших игроков в истории футбола.
Алешандре Пато потенциально что то на уровне Роналдо.
Роналдо потенциально улетает в космос, там побеждает всех во вселенной, возвращается обратно и выигрывает 5 ЧМ подряд, а потом может даже 1 ЛЧ.
Мочь и делать не одно и то же.
В Сампе её давали, в Роме и Реале нет. Да и мозгов у него, как не было, так и не появилось.