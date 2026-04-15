  • Кассано считает, что мог бы превзойти Баджо, Тотти и Дель Пьеро: «Я нравлюсь себе гораздо больше. Но я так и не достиг своего пика»
24

Антонио Кассано: я мог бы быть лучше Баджо, Тотти и Дель Пьеро.

Бывший нападающий «Ромы», «Реала», «Милана» и «Интера» Антонио Кассано сравнил себя с легендарными итальянскими атакующими футболистами. 

– Считаете ли вы, что на своем пике вы были лучше, чем Баджо, Дель Пьеро и Тотти? – спросил болельщик. 

– На пике – безусловно, да, хотя я так и не достиг его за всю свою карьеру и свою жизнь. Я нравлюсь себе гораздо больше.

Баджо был великолепен, Тотти был лучшей «десяткой» в истории итальянского футбола, Дель Пьеро был феноменальным игроком, но если бы я достиг 100% своего потенциала, я  был бы лучше всех троих, – сказал Кассано в эфире Viva El Futbol. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?11496 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FCInter1908
logoсерия А Италия
logoАлессандро Дель Пьеро
logoРоберто Баджо
logoАнтонио Кассано
logoФранческо Тотти
Эта троица на совершенно другом уровне. Тот же Дель Пьеро забивал голы, отдавал голевые передачи, исполнял штрафные и выигрывал трофеи в клубе, где давление было огромным. Кассано его полная противоположность. Даже если бы он и смог раскрыть свой потенциал на 100%, то все равно был бы явно хуже всех троих.
Марио Балотелли потенциально лучший ЦН в истории сборной Италии и вероятнее всего один из лучших ЦН вообще в истории футбола.
Боян Кркич потенциально один из величайших игроков в истории футбола.
Алешандре Пато потенциально что то на уровне Роналдо.
Роналдо потенциально улетает в космос, там побеждает всех во вселенной, возвращается обратно и выигрывает 5 ЧМ подряд, а потом может даже 1 ЛЧ.
Адриано в этом же списке не хватает. Потенциал безумным был.
Это да. Огромный дядя бегающий на скорости Анри и с ударом силой, как у Подольски впечатлял.
Безусловный талант. Безусловный раздолбай.
Городской сумасшедший
Шут гороховый. Мог не мог. Балотелли тоже мог стать звездой мирового футбола, а Неймар мог взять парочку золотых мячей. Но нет, не получилось.
Мочь и делать не одно и то же.
Ну, Кассано никогда не отличался скромностью. На поле ему нужна была полная свобода.
В Сампе её давали, в Роме и Реале нет. Да и мозгов у него, как не было, так и не появилось.
Как говорили римляне, влюбленный в себя не имеет соперников.
опять алкаш какие-то фантазии свои выдает
Не пике смог бы, но на нём никогда и не был) я про себя тоже так могу сказать) Какой нарцисс. Все мы знаем, что пик любого футболиста мог бы быть - это лишь признание в удивлении Васина)
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о «Реале»: «Не хотел выигрывать матчи своими решениями, а хотел помогать игрокам на поле. Не стремился доказать свой уровень как тренер»
14 минут назад
Лапорта позвонил Чеферину и посетовал на судейство против «Атлетико». Глава «Барсы» общался генсекретарем УЕФА и его помощником в перерыве ответного матча (Mundo Deportivo)
27 минут назад
Снейдер о жалобе «Барсы» на судейство: «Это начинает раздражать, нужно перестать так делать. Если проиграл, значит, проиграл. Называю это нытьем. Не стоит ныть, когда уступил»
44 минуты назад
Гендиректор «Баварии» о полуфинале ЛЧ: «ПСЖ» – фаворит, а мы – претенденты. Они действующие чемпионы»
57 минут назад
Ярчайшая победа «Баварии» над «Реалом», «Арсенал» в полуфинале ЛЧ, «Ак Барс» прошел минское «Динамо», Тарасова попала в реанимацию, удаление Педро признано ошибочным и другие новости
сегодня, 06:10
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дмитрий Губерниев: «Евсеев матерится безвкусно, блекло и пошло. Поначалу смешно, потом – грусть. Дальше Вадим будет как неуловимый Джо. Пусть со мной бы попробовал ругнуться»
сегодня, 05:59
Кейн об удалении Камавинга: «Красная карточка, без сомнения. Еще и гол «Реала» не должен был быть засчитан – фол Рюдигер не зафиксировали»
сегодня, 05:35
Станишич заявил, что Рюдигер оскорбил его перед голом «Реала»: «Это неприемлемо. Было сказано одно слово. Спросите его – может, хватит мужества признаться»
сегодня, 05:20
Сантьяго Канисарес: «Продал бы Винисиуса при хорошем предложении. Игру не показывает уже два года. Да и замешан в спорных ситуациях, не улучшающих имидж «Реала»
сегодня, 05:01
Ко всем новостям
Последние новости
Лига Европы. 1/4 финала. «Сельта» примет «Фрайбург», «Астон Вилла» против «Болоньи», «Брага» в гостях у «Бетиса», «Ноттингем» сыграет с «Порту»
сегодня, 06:25
Хорхе Вальдано: «Реалу» нужны приобретения. «Мадрид» ориентирован на результат, и если он не будет достигнут, то тренер станет одним из тех, кто за это заплатит»
сегодня, 05:47
Компани недоволен карточкой, из-за которой пропустит первый матч с «ПСЖ»: «Стараюсь сохранять спокойствие. Но нормально говорить, когда твой игрок лежит на газоне»
сегодня, 04:50
Кейн забил 50 голов в 42 матчах сезона – лучший показатель в топ-5 лиг Европы. У Мбаппе 40 мячей, у Холанда – 33
сегодня, 03:59
«Бавария» трижды отыгралась и победила в матче с «Реалом» – второй случай в истории ЛЧ. Первый – игра «МЮ» против «Мадрида» в 2003-м
сегодня, 03:45
Мбаппе первым в истории «Реала» забил 40+ голов в двух первых сезонах
сегодня, 03:15
Юлманд про 0:0 с «Арсеналом»: «Малоинтересный матч. Много остановок, не смогли нащупать ритм. Будь я зрителем, посчитал бы игру скучной. Не такой стиль хочет показывать «Спортинг»
сегодня, 03:01
Киммих про 4:3 с «Реалом»: «Много драматизма. Не думаю, что «Бавария» показал лучший футбол, допустили много ошибок. Матчи с «ПСЖ» всегда проходили на высоком уровне»
сегодня, 02:44
«Барселона» ведет переговоры о подписании 16-летнего Консейсао. «Палмейрас» может продать вингера за 50 млн евро (As)
сегодня, 00:56
Экс-тренер «Лейпцига» и «Дортмунда» Розе может заменить Ираолу в «Борнмуте». Он главный претендент на должность
сегодня, 00:42
Рекомендуем