Кассано считает, что мог бы превзойти Баджо, Тотти и Дель Пьеро: «Я нравлюсь себе гораздо больше. Но я так и не достиг своего пика»

Антонио Кассано: я мог бы быть лучше Баджо, Тотти и Дель Пьеро.

Бывший нападающий «Ромы», «Реала», «Милана» и «Интера» Антонио Кассано сравнил себя с легендарными итальянскими атакующими футболистами.

– Считаете ли вы, что на своем пике вы были лучше, чем Баджо, Дель Пьеро и Тотти? – спросил болельщик.

– На пике – безусловно, да, хотя я так и не достиг его за всю свою карьеру и свою жизнь. Я нравлюсь себе гораздо больше.

Баджо был великолепен, Тотти был лучшей «десяткой» в истории итальянского футбола, Дель Пьеро был феноменальным игроком, но если бы я достиг 100% своего потенциала, я был бы лучше всех троих, – сказал Кассано в эфире Viva El Futbol.