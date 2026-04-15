  • Сафонов о 2:0 с «Ливерпулем»: «Очень сильный вечер, получил настоящее удовольствие от игры. Самое главное – победа и шаг дальше. Я очень горд за «ПСЖ» и результат»
Сафонов о 2:0 с «Ливерпулем»: «Очень сильный вечер, получил настоящее удовольствие от игры. Самое главное – победа и шаг дальше. Я очень горд за «ПСЖ» и результат»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от ответного матча с «Ливерпулем» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Парижане вышли в 1/2 финала, обыграв мерсисайдцев с общим счетом 4:0.

«Очень сильный вечер, получил настоящее удовольствие от игры 😁.

Атмосфера, напряжение, важность момента, голы, спасения – в этом матче было все 👊🏻. И самое главное – победа и шаг дальше 🔥.

Перед игрой чувствовалась ответственность и волнение, но это именно то состояние, которое говорит о готовности. Можно долго разбирать детали: подготовку, тактику, свои ощущения, игровые моменты. Но сейчас я просто рад и очень горд за команду и за результат, поэтому остальное не важно 🙏🏻.

Сегодня кайфуем от проделанной работы, а с завтрашнего дня снова в процесс 🤝. Впереди плотный отрезок, игры каждые 3-4 дня. Так что режим один: работать и двигаться к максимуму», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

У Сафонова сухарь на «Энфилде»! Тащил даже в упор

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Матвей вчера порадовал своей уверенностью и своими сэйвами. Он реально доказывает всем сомневающимся, что пришёл в ПСЖ не сидеть в запасе, а выигрывать конкуренцию и спасать в самых сложных матчах. И команда эту уверенность ощущает. Вчера именно Сафонов вместе с Дембеле вытянули эту важную победу.
Быстров о том, входит ли Сафонов в топ-5 вратарей мира: «Естественно. Матвей выступает просто великолепно. Не удивлен, что с «Ливерпулем» он сыграл на ноль»
сегодня, 15:00
Лизаразю о Сафонове в матче с «Ливерпулем»: «Когда «ПСЖ» было тяжело, российский вратарь был лучшим защитником. Но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным»
сегодня, 10:44
Пети недоволен игрой «ПСЖ» против «Ливерпуля»: «Они выстояли благодаря Сафонову и Маркиньосу. Витинья, Хвича – все исчезли. Дембеле в единственной опасной контратаке выключил «Энфилд»
сегодня, 09:15
Сафонов – первый вратарь «ПСЖ» с 2019 года, не пропустивший в 3 матчах ЛЧ подряд
вчера, 22:59
