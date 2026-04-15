Сафонов о 2:0 с «Ливерпулем»: «Очень сильный вечер, получил настоящее удовольствие от игры. Самое главное – победа и шаг дальше. Я очень горд за «ПСЖ» и результат»

Сафонов про 2:0 с «Ливерпулем»: очень сильный вечер, чувствовал ответственность.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов поделился впечатлениями от ответного матча с «Ливерпулем » (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Парижане вышли в 1/2 финала, обыграв мерсисайдцев с общим счетом 4:0.

«Очень сильный вечер, получил настоящее удовольствие от игры 😁.

Атмосфера, напряжение, важность момента, голы, спасения – в этом матче было все 👊🏻. И самое главное – победа и шаг дальше 🔥.

Перед игрой чувствовалась ответственность и волнение, но это именно то состояние, которое говорит о готовности. Можно долго разбирать детали: подготовку, тактику, свои ощущения, игровые моменты. Но сейчас я просто рад и очень горд за команду и за результат, поэтому остальное не важно 🙏🏻.

Сегодня кайфуем от проделанной работы, а с завтрашнего дня снова в процесс 🤝. Впереди плотный отрезок, игры каждые 3-4 дня. Так что режим один: работать и двигаться к максимуму», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

У Сафонова сухарь на «Энфилде»! Тащил даже в упор