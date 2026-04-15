Мажич об эпизоде с Педро: вердикт ЭСК – желтая карточка и штрафной.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод с удалением Педро дос Сантоса в матче «Зенита » и «Краснодара » в 24-м туре Мир РПЛ (1:1).

На 76-й минуте хавбек петербуржцев, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка игрок «быков» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку.

– Очень сложный момент. Честно, когда смотрел его из ВАР‑центра и слушал коммуникацию, Сергей [Карасев] сказал, что ничего не видел и не понимает, кто кому попал по ноге и как произошел этот контакт. Когда Сергей Иванов начал обсуждать эпизод, сразу был максимально сфокусирован, и ВАР тоже сосредоточился именно на этом контакте.

Когда ВАР начал разбирать момент, акцент был только на последнем контакте – он действительно очень жесткий. По моим ощущениям, в тот момент сказал, что, возможно, это правильное решение. Но уже после игры спокойно пересмотрел эпизод. На экспертной панели вчера тоже была большая дискуссия. Сначала один‑два человека говорили, что это прямая красная карточка, но по ходу обсуждения пришли к другим выводам.

Главный критерий – Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошел в опасное действие. Сначала нога была прямая, но в конце немного сгибалась. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, но в мяч не попал – это важный момент.

Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, – это Педро. При этом момент действительно очень сложный. Сперцян не сыграл в мяч и своим движением добавил силы контакту.

В итоге наше решение на экспертной панели было непростым и не было единогласным, оно принято большинством голосов – это штрафной удар и желтая карточка Педро. Основной критерий – характер его действия. Если бы Сперцян очевидно сыграл в мяч, трактовка могла бы быть иной.

– Решение ЭСК – штрафной удар и желтая карточка?

– Да, – сказал Мажич.