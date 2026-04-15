  • Мажич об эпизоде с Педро и Сперцяном: «Вердикт ЭСК – желтая карточка и штрафной. Решение не было единогласным, принято большинством голосов. Это очень сложный момент»
114

Мажич об эпизоде с Педро и Сперцяном: «Вердикт ЭСК – желтая карточка и штрафной. Решение не было единогласным, принято большинством голосов. Это очень сложный момент»

Мажич об эпизоде с Педро: вердикт ЭСК – желтая карточка и штрафной.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод с удалением Педро дос Сантоса в матче «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре Мир РПЛ (1:1). 

На 76-й минуте хавбек петербуржцев, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка игрок «быков» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку. 

– Очень сложный момент. Честно, когда смотрел его из ВАР‑центра и слушал коммуникацию, Сергей [Карасев] сказал, что ничего не видел и не понимает, кто кому попал по ноге и как произошел этот контакт. Когда Сергей Иванов начал обсуждать эпизод, сразу был максимально сфокусирован, и ВАР тоже сосредоточился именно на этом контакте.

Когда ВАР начал разбирать момент, акцент был только на последнем контакте – он действительно очень жесткий. По моим ощущениям, в тот момент сказал, что, возможно, это правильное решение. Но уже после игры спокойно пересмотрел эпизод. На экспертной панели вчера тоже была большая дискуссия. Сначала один‑два человека говорили, что это прямая красная карточка, но по ходу обсуждения пришли к другим выводам.

Главный критерий – Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошел в опасное действие. Сначала нога была прямая, но в конце немного сгибалась. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, но в мяч не попал – это важный момент.

Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, – это Педро. При этом момент действительно очень сложный. Сперцян не сыграл в мяч и своим движением добавил силы контакту.

В итоге наше решение на экспертной панели было непростым и не было единогласным, оно принято большинством голосов – это штрафной удар и желтая карточка Педро. Основной критерий – характер его действия. Если бы Сперцян очевидно сыграл в мяч, трактовка могла бы быть иной.

– Решение ЭСК – штрафной удар и желтая карточка?

– Да, – сказал Мажич. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Так и не понял, в чем вина Педро. Спецрян промазал по мячу и попал в ногу. Педро виноват, что он промазал?
Ответ ZenitFan
Так и не понял, в чем вина Педро. Спецрян промазал по мячу и попал в ногу. Педро виноват, что он промазал?
вина Педро в том, что Сперцян ударил его голенью, а не стопой.
Ответ ZenitFan
Так и не понял, в чем вина Педро. Спецрян промазал по мячу и попал в ногу. Педро виноват, что он промазал?
Вина только в том, что не успел опустить ногу. Формально это накладка. Но то, как сам Сперцян по ней засадил - не оценивается. Если б он попал не по шипам, а просто по ноге - там жёлтая ему самому светила.
Так Карася отстранят в итоге? Или наоборот премию выпишут и скидки в магните
Ответ Рома Михалев
Так Карася отстранят в итоге? Или наоборот премию выпишут и скидки в магните
Карась вообще не должен был смотреть. Но, он пошёл, посмотрел, наверняка услышал от коллег мнения, и принял такое вот решение. Раньше его уважал как арбитра, но теперь разочарован его действиями. Лучше его не назначать на такие важные матчи.
Ответ Рома Михалев
Так Карася отстранят в итоге? Или наоборот премию выпишут и скидки в магните
Дадут подарочную карту в магнит косметик,он себе купит шампунь для роста волос.
>Сергей [Карасев] сказал, что ничего не видел и не понимает.
А это заметно, когда он судит
ну вот, Мажич подтвердил, что ВАР подсунул Карасю стоп кадры самого контакта, без контекста всего эпизода целиком. считаю, что Карася можно простить отстранением на одну игру на первый раз, а Иванова и второго отправить играть в нарды с Кукуяном.
Ответ Рагни Ульфи
ну вот, Мажич подтвердил, что ВАР подсунул Карасю стоп кадры самого контакта, без контекста всего эпизода целиком. считаю, что Карася можно простить отстранением на одну игру на первый раз, а Иванова и второго отправить играть в нарды с Кукуяном.
Карасев же не картинку стоял разглядывал 2 минуты, он и весь эпизод сначала смотрел. Тупые отмазки от Мажича
Ответ Рома Михалев
Карасев же не картинку стоял разглядывал 2 минуты, он и весь эпизод сначала смотрел. Тупые отмазки от Мажича
на экране во время трансляции показывали, что смотрел Карасев. он не смотрел весь эпизод.
"Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, – это Педро."

Да в чем опасность то от Педро? Сами пишут, что он прокинул мяч, мяч чуть впереди, но вполне на игровом расстоянии от Педро. Зенитовец нормальным и естественным образом для своего предыдущего движения тянется за мячом и делает движение ногой в сторону газона. И в этот момент сбоку подлетает Сперцян и со всей дури лупит его по ноге. В чем тут вообще вина Педро? Понятно, что Сперцян тоже не хотел бить, но это его проблемы. Нельзя наказывать Педро за чужой технический брак. Тут ни ЖК, ни тем более КК и в помине не было. Просто несчастный случай и игровой момент. Оказали футболистам медицинскую помощь и продолжили игру. Все.

Ну и напомню, что Кукуян и Буланов с матча против Махачкалы до сих пор отстранены от работы. Воскресные то деятели тоже уйдут в длительный неоплачиваемый отпуск?
"Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, – это Педро." Да в чем опасность то от Педро? Сами пишут, что он прокинул мяч, мяч чуть впереди, но вполне на игровом расстоянии от Педро. Зенитовец нормальным и естественным образом для своего предыдущего движения тянется за мячом и делает движение ногой в сторону газона. И в этот момент сбоку подлетает Сперцян и со всей дури лупит его по ноге. В чем тут вообще вина Педро? Понятно, что Сперцян тоже не хотел бить, но это его проблемы. Нельзя наказывать Педро за чужой технический брак. Тут ни ЖК, ни тем более КК и в помине не было. Просто несчастный случай и игровой момент. Оказали футболистам медицинскую помощь и продолжили игру. Все. Ну и напомню, что Кукуян и Буланов с матча против Махачкалы до сих пор отстранены от работы. Воскресные то деятели тоже уйдут в длительный неоплачиваемый отпуск?
решение предсказуемое. не признал бы Мажич, что на дистанции лучший арбитр из действующих обзырянился на 100%. а так не нашим не вашим, дем дальше.
"Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, – это Педро." Да в чем опасность то от Педро? Сами пишут, что он прокинул мяч, мяч чуть впереди, но вполне на игровом расстоянии от Педро. Зенитовец нормальным и естественным образом для своего предыдущего движения тянется за мячом и делает движение ногой в сторону газона. И в этот момент сбоку подлетает Сперцян и со всей дури лупит его по ноге. В чем тут вообще вина Педро? Понятно, что Сперцян тоже не хотел бить, но это его проблемы. Нельзя наказывать Педро за чужой технический брак. Тут ни ЖК, ни тем более КК и в помине не было. Просто несчастный случай и игровой момент. Оказали футболистам медицинскую помощь и продолжили игру. Все. Ну и напомню, что Кукуян и Буланов с матча против Махачкалы до сих пор отстранены от работы. Воскресные то деятели тоже уйдут в длительный неоплачиваемый отпуск?
нет , не уйдут
Через тур Карась и Иванов снова будут в деле.
Какой характер движения у Педро? Он тянется за мячом, мяч у него, чел подлезает и бьёт со всей дури ему в шипы. Что тут сложного, я не пойму? Педро даже начал сгибать ногу, когда понял, что пахнет керасином, рефлекторно. Опасно для себя играл Сперцян. Карасев - нулина
Судьедар второй сезон к золоту тащат
Судьедар второй сезон к золоту тащат
Галицкий купил газпромовский РФС.
Галицкий купил газпромовский РФС.
Прчкм тут РФС и судейский корпус?
Желтую Педро дали за то, что Эдичка успел выложить фото оцарапанной ножки?
Я не профессиональный судья сразу сказал, что Сперцян не играет в мяч, а супер-пупер Карасёв и ВАР этого не знали?Сомнительно.Очень сложный момент...слова чтобы Карасёва не отстранять вместе с ВАРистами.
Опять же, Сперцян бьёт по ноге Педро, не играя в мяч.
Я не профессиональный судья сразу сказал, что Сперцян не играет в мяч, а супер-пупер Карасёв и ВАР этого не знали?Сомнительно.Очень сложный момент...слова чтобы Карасёва не отстранять вместе с ВАРистами. Опять же, Сперцян бьёт по ноге Педро, не играя в мяч.
.... Скоро самому придётся судить.
Хитро!
И Педро без красной и дисквалификации и Карася практически отмазали
Это же небольшая ошибка жёлтая-красная...
На самом деле Педро вообще не нарушал правила!
Сперцян САМ ударил его по ноге
